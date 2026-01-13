Iglesia de México convoca al Segundo Diálogo Nacional por la Paz en Guadalajara

La Iglesia en México convocó al Segundo Diálogo Nacional por la Paz, un encuentro ciudadano que reunirá a más de 1370 personas de todos los sectores sociales con el objetivo de pasar de la escucha del dolor a la acción corresponsable frente a la violencia que vive el país.

El evento se realizará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en el Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara, y congregará a representantes de iglesias, universidades, organizaciones civiles, comunidades, sector empresarial, juventudes, víctimas y gobiernos locales.

Los organizadores subrayaron que México enfrenta una decisión histórica que consiste en continuar administrando la violencia o construir una paz sostenible desde los territorios.

MÁS DE 20 MIL VOCES HAN SIDO ESCUCHADAS

Durante la presentación en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se destacó que este segundo diálogo es la exigencia social más amplia y organizada en un momento clave para el país.

Participaron Mons. Héctor M. Pérez Villarreal, secretario general de la CEM; el P. Jorge Atilano González Candia, SJ, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz; el P. Luis Gerardo Moro Madrid, SJ; Ana Paula Hernández, coordinadora del movimiento; la Dra. Elena Azaola Garrido y el H. Luis Felipe González Ruíz.

El proceso nació tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía Pedro Palma, en Cerocahui, Chihuahua, en junio de 2022. Este hecho detonó el mayor ejercicio de escucha social reciente en México, con más de mil foros y más de 20 mil voces recogidas en todo el país.

MIRAR, INTERPRETAR Y ACTUAR

El programa se desarrollará en tres ejes: Miramos (análisis de las causas de la violencia), Interpretamos (metodologías y experiencias nacionales e internacionales para la paz) y Actuamos (construcción del Diálogo Local por la Paz). Durante el encuentro se presentarán 10 metodologías concretas ya aplicadas en distintos territorios.

Los convocantes enfatizaron que "la paz no se decreta, se construye", y que este esfuerzo marca el inicio de una etapa decisiva para México, con las víctimas en el centro y una visión de largo plazo.