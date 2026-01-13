¿Cómo no pagar la tenencia vehicular en Edomex 2026? Requisitos para obtener el subsidio del 100%

Con el arranque de 2026, el Gobierno del Estado de México puso en marcha uno de los programas fiscales más amplios de los últimos años en materia vehicular. Se trata del Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales, el cual estará vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026 y busca aliviar la carga económica de miles de familias mexiquenses, además de incentivar la regularización del padrón vehicular.

Entre los principales cambios destaca la ampliación del subsidio del 100 por ciento a la tenencia para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido. Asimismo, por primera vez, las personas propietarias de vehículos con placas de otra entidad podrán acceder a este beneficio si realizan su trámite de reemplacamiento en el Estado de México.

¿CÓMO NO PAGAR LA TENENCIA VEHICULAR EN EDOMEX 2026?

De acuerdo con las autoridades estatales, el subsidio a la tenencia vehicular 2026 se otorgará conforme al año de expedición de las placas:

Subsidio del 100 por ciento para vehículos con placas expedidas en 2021 y años posteriores.

Subsidio del 50 por ciento para vehículos con placas expedidas en 2020.

Para acceder al beneficio, la persona solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser persona física residente del Estado de México.

Contar con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos.

Que el valor del vehículo no exceda 638 mil pesos en automóviles o 250 mil pesos en motocicletas, IVA incluido.

Estar al corriente o regularizar adeudos fiscales estatales.

Cubrir el refrendo 2026, cuyo costo es de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas.

El trámite podrá realizarse hasta el 6 de abril de 2026.

¿HABRÁ SUBSIDIO PARA VEHÍCULOS EMPLACADOS EN OTROS ESTADOS?

La Secretaría de Finanzas del Edomex confirmó que por primera vez las y los mexiquenses con vehículos emplacados en otra entidad podrán recibir el subsidio del 100 por ciento de la tenencia 2026, además de la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Este beneficio aplicará siempre que el trámite de reemplacamiento se realice del 1 de enero al 6 de abril de 2026 y que el vehículo cumpla con los valores máximos establecidos.

Adicionalmente, quienes realicen el reemplacamiento del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 podrán acceder a beneficios extra, como la condonación del 100 pr ciento de la tenencia, el refrendo y accesorios de 2024 y años anteriores, siempre que cubran las contribuciones correspondientes a 2025 y 2026.

En el caso de placas expedidas en 2021 sin cambio de propietario, se otorgará:

Condonación del 100 por ciento del ISAVAU a quienes estén al corriente en tenencia y refrendo 2025.

a quienes estén al corriente en tenencia y refrendo 2025. Condonación del 50 por ciento para quienes tengan adeudos y se regularicen.

Para acceder a estos beneficios, las y los contribuyentes pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente:

https://sfpya.edomexico.gob.mx

En menos de dos minutos, podrán generar su formato de pago, el cual puede liquidarse en línea o en más de 5 mil centros autorizados, como farmacias, tiendas de conveniencia y bancos. Además, el trámite de reemplacamiento puede iniciarse completamente en línea.