Trump cancela diálogo con Irán y llama a manifestantes a tomar el control: "La ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de todas las reuniones con autoridades iraníes mientras continúe la represión contra manifestantes en ese país, al tiempo que envió un mensaje directo a quienes protestan en las calles: seguir movilizados y tomar el control de sus instituciones.

La decisión marca un giro respecto a la apertura al diálogo que el propio mandatario había insinuado apenas días antes.

TRUMP CANCELA DIÁLOGO CON IRÁN Y LLAMA A MANIFESTANTES A TOMAR EL CONTROL

A través de su red social Truth Social, Trump acusó al gobierno iraní de cometer "asesinatos sin sentido" durante las protestas y aseguró que no habrá acercamientos diplomáticos hasta que cese la violencia.

"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio", escribió.

El mandatario estadounidense remarcó que todas las reuniones con funcionarios iraníes quedan canceladas hasta que termine la represión.

TRUMP DICE QUE LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO

En su mensaje, reiteró que "la ayuda está en camino", sin ofrecer detalles sobre el tipo de apoyo al que se refería, y cerró su publicación con el acrónimo "MIGA" (Make Iran Great Again), una adaptación de su conocido lema político.

Las declaraciones contrastan con lo dicho el domingo pasado, cuando Trump sugirió estar abierto a dialogar con el régimen iraní tras recibir una comunicación durante el fin de semana y señaló que se estaba organizando una reunión. Sin embargo, su postura cambió de manera drástica en cuestión de días, lo que sugiere que la vía diplomática ha quedado, al menos por ahora, descartada.

En medio de la escalada retórica, Rusia rechazó tanto las amenazas de un posible ataque militar de Estados Unidos contra Irán como la posibilidad de un aumento de aranceles a los socios de la República Islámica. María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, calificó de "categóricamente inadmisibles" las advertencias de Washington sobre nuevas acciones militares contra territorio iraní.

El endurecimiento del discurso de Trump añade presión a un escenario ya tenso en Medio Oriente y abre interrogantes sobre el rumbo que tomará la política exterior estadounidense frente a Irán, en un contexto de protestas internas, advertencias internacionales y un diálogo que, por ahora, parece completamente suspendido.