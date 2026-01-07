Este será el nuevo precio de los refrendos en Edomex 2026

El refrendo vehicular en el Estado de México comenzó 2026 con un incremento en sus tarifas tanto para automóviles como para motocicletas. Este pago es indispensable para mantener la documentación en regla y, sobre todo, para acceder al subsidio del 100 por ciento en el impuesto de la tenencia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, los nuevos montos ya se encuentran vigentes desde el arranque del año.

CUÁNTO CUESTA EL REFRENDO EN 2026

Para este año, los precios oficiales del refrendo son los siguientes:

Automóviles: 990 pesos

Motocicletas: 731 pesos

Estos importes corresponden únicamente al refrendo. En caso de no cumplir con el pago en tiempo o de no reunir los requisitos, los propietarios deberán cubrir la tenencia completa, cuyo monto varía según el valor del vehículo.

QUÉ CAMBIÓ RESPECTO A 2025

En comparación con el año anterior, el refrendo registró un aumento. En el caso de los automóviles, el costo pasó de 917 a 990 pesos, mientras que para las motocicletas subió de 677 a 731 pesos.

Aunque el ajuste impacta directamente al bolsillo de los contribuyentes, el pago sigue siendo clave para evitar un gasto mucho mayor por concepto de tenencia.

CÓMO EVITAR EL PAGO DE LA TENENCIA EN EDOMEX

El Gobierno del Estado de México mantiene para 2026 el subsidio del 100% en la tenencia vehicular, pero solo para quienes cumplan con ciertos requisitos.

Las principales condiciones son:

Pagar el refrendo correspondiente a 2026

correspondiente a 2026 Contar con un vehículo cuyo valor factura no supere los 638,000 pesos

En el caso de motocicletas, que el valor sea de hasta 250,000 pesos

No tener adeudos de años anteriores o regularizarlos antes del pago

Al cumplir con estos puntos, la tenencia queda completamente subsidiada.

FECHA LÍMITE PARA PAGAR CON SUBSIDIO

De manera preliminar, se maneja como fecha tentativa el 6 de abril de 2026 para realizar el pago del refrendo y conservar el subsidio de la tenencia.

No obstante, las autoridades aún no han publicado un calendario definitivo, por lo que se recomienda estar atento a los comunicados oficiales y no dejar el trámite para el último momento.

DÓNDE Y CÓMO REALIZAR EL PAGO

El refrendo puede pagarse tanto en línea como de manera presencial.

En línea, el trámite se realiza a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México, donde se deben capturar las placas, generar la línea de captura y efectuar el pago por medios electrónicos o en establecimientos autorizados.

De forma presencial, el pago puede realizarse en Módulos Integrales de Recaudación, sucursales bancarias y tiendas de autoservicio habilitadas.

POR QUÉ CONVIENE PAGAR A TIEMPO

Cubrir el refrendo dentro del plazo establecido permite evitar el pago de la tenencia, mantener los documentos vehiculares en regla, prevenir recargos o multas y circular sin contratiempos. Además, facilita la realización de otros trámites relacionados con el vehículo.

Aunque el refrendo en Edomex es más caro en 2026, sigue siendo la clave para no pagar la tenencia. La recomendación es realizar el pago lo antes posible y consultar únicamente fuentes oficiales para confirmar la fecha límite definitiva.