UNAM confirma hackeo a sistemas informáticos y garantiza protección de datos de alumnos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la detección de una intrusión no autorizada en algunos de sus sistemas informáticos, ocurrida durante el receso académico.

La institución aseguró que, pese al incidente, los datos personales de alumnos, así como del personal académico y administrativo, se encuentran protegidos.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), el ataque afectó a cinco sistemas informáticos. Tras el hallazgo, la UNAM activó de inmediato sus protocolos de seguridad y deshabilitó de forma preventiva las plataformas comprometidas.

En el boletín difundido la noche de este 7 de enero, la universidad informó que hasta el momento no existen evidencias de extracción o vulneración de información sensible. Asimismo, precisó que el incidente impactó solo a una mínima parte de los más de cien mil sistemas informáticos con los que cuenta la institución.

Como parte de las acciones posteriores, la UNAM estableció coordinación con autoridades locales y federales especializadas en ciberseguridad, además de iniciar los procedimientos legales correspondientes.

UNAM FIJA POSTURA ANTE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

En otro tema, la UNAM manifestó su preocupación por las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y rechazó cualquier forma de unilateralismo en el ámbito internacional.

Mediante un comunicado, la universidad señaló que este tipo de decisiones contravienen los principios del derecho internacional y representan un precedente preocupante para la convivencia entre naciones. La institución subrayó que el respeto, la cooperación y la coexistencia pacífica son elementos indispensables para la estabilidad global.

Desde una perspectiva regional, la UNAM advirtió que la escalada de conflictos y las acciones unilaterales amenazan la paz y obligan a la comunidad académica a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las normas internacionales, a fin de evitar que la fuerza se imponga sobre el derecho.