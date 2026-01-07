  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

SCJN avala plazas automáticas para normalistas sin examen tras validar reforma de 2019

El pleno desestimó el argumento de la CNDH sobre un trato "preferencial e injustificado" hacia egresados de normales

Ene. 07, 2026
El tema ha generado debate entre aspirantes a una plaza docente de cara a la próxima convocatoria de admisión.
El tema ha generado debate entre aspirantes a una plaza docente de cara a la próxima convocatoria de admisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio "luz verde" a la asignación de plazas automáticas, sin examen ni concurso de oposición, para egresados de escuelas normales, Centros de Actualización del Magisterio y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), al validar la reforma educativa impulsada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El máximo tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad 122/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnaba diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

La CNDH argumentó que dichas disposiciones vulneraban principios constitucionales al permitir el acceso preferencial a plazas docentes.

PROMOCIÓN HORIZONTAL NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN

Por unanimidad de ocho votos, y a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, con la ausencia del ministro Arístides Guerrero, la SCJN determinó que la llamada "promoción horizontal del personal docente" no viola la Constitución, aun cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea la encargada de definir las reglas de admisión, promoción y reconocimiento magisterial sin un control legislativo directo.

Las ministras y ministros concluyeron que delegar a la SEP la elaboración de los programas de promoción no transgrede el principio de reserva de ley ni implica una deficiencia legislativa, ya que la norma establece lineamientos fundamentales que la autoridad educativa debe seguir.

PREFERENCIA NO EX EXCLUSIVIDAD, ARGUMENTAN

Asimismo, el pleno desestimó el argumento de la CNDH sobre un trato "preferencial e injustificado" hacia egresados de normales, la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio. Al respecto, el ministro presidente Hugo Ortiz subrayó que "preferencia no quiere decir exclusividad", por lo que no se vulnera el principio de igualdad.

En otros asuntos, la Suprema Corte invalidó una reforma a la Ley 176 de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Sonora, la cual obligaba a las personas a notificar con al menos 15 días de anticipación a la autoridad para realizar marchas o manifestaciones.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Alertan sobre "toque fantasma"
Nacional / México

Alertan sobre "toque fantasma"

Enero 07, 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes mediante dicha modalidad

AICM anuncia nuevas tarifas TUA este 2026 para vuelos nacionales e internacionales
Nacional / México

AICM anuncia nuevas tarifas TUA este 2026 para vuelos nacionales e internacionales

Enero 07, 2026

Este 2026 será más caro viajar en avión, ya que se pagará una nueva Tarifa de Uso Aeroportuario, y dependerá del tipo de cambio

Niña de 10 años lucha por su vida tras dar a luz en Chiapas; el agresor está prófugo
Nacional / México

Niña de 10 años lucha por su vida tras dar a luz en Chiapas; el agresor está prófugo

Enero 07, 2026

Deysi tiene un peso menor a los 40 kilos y una estatura de apenas 1.20 metros, por lo que su cuerpo no estaba preparado para el proceso de gestación