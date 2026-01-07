AICM anuncia nuevas tarifas TUA este 2026 para vuelos nacionales e internacionales

Viajar en avión desde la Ciudad de México será más costoso a partir de enero de 2026. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer las nuevas tarifas de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), un cargo que impacta directamente en el precio final de los boletos de avión, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades aeroportuarias de la capital del país, las nuevas cifras entrarán en vigor a partir de enero de 2026 y aplicarán a todos los pasajeros que utilicen las instalaciones del AICM. Aunque el ajuste es moderado, representa un nuevo incremento para quienes planean viajar el próximo año.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS TARIFAS TUA PARA 2026?

A través del sitio web oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se difundieron los nuevos montos de la TUA que deberán cubrir los usuarios:

Vuelos internacionales : la tarifa será de 1,020.009 pesos mexicanos, equivalente a 56.84 dólares, por pasajero.

: la tarifa será de 1,020.009 pesos mexicanos, equivalente a 56.84 dólares, por pasajero. Vuelos nacionales: la TUA se fijó en 537.228 pesos mexicanos, es decir, 29.94 dólares, lo que representa un aumento de 0.82% en comparación con el año anterior.

El AICM aclaró que, por el momento, estos montos aún no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). No obstante, también advirtió que las tarifas pueden variar en los meses posteriores, ya que están sujetas al comportamiento del tipo de cambio.

¿QUÉ ES LA TUA Y POR QUÉ SE COBRA?

La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) es un cargo que aplican los aeropuertos del país por el uso de sus instalaciones y servicios, como salas de espera, sanitarios, áreas comunes y sistemas de seguridad. Aunque muchos pasajeros no la identifican de forma directa, esta tarifa ya viene incluida en el precio del boleto de avión, por lo que su aumento impacta automáticamente en el costo total del viaje.

El monto de la TUA depende del tipo de vuelo, ya sea nacional o internacional, así como del aeropuerto desde el cual se realiza el viaje.

¿CÓMO SE CALCULA LA TUA?

Es importante destacar que la TUA no es una tarifa fija a nivel nacional. Cada aeropuerto establece sus propios montos y estos pueden cambiar de manera periódica. En el caso del AICM, la tarifa se actualiza mensualmente con base en la paridad peso-dólar y el tipo de ruta del vuelo.

Por esta razón, el costo final puede variar dependiendo del aeropuerto de salida y del comportamiento del tipo de cambio, lo que explica por qué las autoridades advierten posibles ajustes a lo largo del año.

Con este nuevo incremento, los viajeros deberán considerar un gasto adicional al planear sus vuelos para 2026, especialmente en el caso de los viajes internacionales, donde la TUA representa una parte significativa del precio del boleto.