Nacional / México

Alertan sobre "toque fantasma"

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes mediante dicha modalidad

Ene. 07, 2026
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones a la ciudadanía para prevenir fraudes mediante la modalidad conocida como "toque fantasma", la cual permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias o billeteras digitales, sin el conocimiento del titular, a través de tecnología de pago sin contacto (NFC).

Este mecanismo consiste en acercar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con tecnología NFC, sin requerir contacto físico, firma o número confidencial, lo que permite que la transacción se procese de manera automática.

Este tipo de fraude ocurre con mayor frecuencia en espacios públicos de alta afluencia, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física y el uso de distractores para activar la señal de pago.

Ante esta situación, la SSPC recomienda utilizar carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo de señales, diseñados para impedir la lectura no autorizada de la información contenida en tarjetas de crédito o débito; mantener las tarjetas en lugares seguros y evitar llevarlas en bolsillos externos o mochilas abiertas, con el fin de evitar la exposición y dificultar su acceso por terceros; desactivar la función NFC en dispositivos móviles cuando no sea necesaria, a fin de impedir la emisión o recepción involuntaria de señales de pago; verificar el monto que aparece en la terminal antes de autorizar cualquier pago, para confirmar que el importe corresponde al acordado y prevenir cargos indebidos; activar alertas en la aplicación bancaria, con el objetivo de recibir notificaciones inmediatas de cada transacción y detectar oportunamente movimientos inusuales; consultar de manera periódica los movimientos de las cuentas, revisando estados de cuenta y notificaciones para identificar cargos no reconocidos y solicitar su aclaración.

En caso de requerir orientación para realizar una denuncia, se recomienda comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

