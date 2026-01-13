Detienen a operador financiero y jefe de plaza del CJNG en Nayarit y Jalisco

En una acción coordinada del Gabinete de Seguridad, autoridades mexicanas lograron la detención de cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante seguimiento técnico, labores de inteligencia y operativos de campo, se identificó un domicilio en Tepic, Nayarit, donde se detuvo a Luis N., supuesto operador financiero del CJNG.

Según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), este hombre estaría encargado de coordinar el trasiego de drogas desde Centroamérica y de supervisar su traslado vía aérea usando aeronaves pequeñas en distintas pistas clandestinas de Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

Durante la detención se aseguraron sustancias con características de cocaína y cristal, un arma larga y otros objetos.

Carlos "N" y Mauricio "N" pic.twitter.com/WsYjqJLvNP — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 13, 2026

JEFE DE PLAZA ES DETENIDO EN GUADALAJARA

En un segundo operativo, basado en inteligencia militar y en colaboración con el Gabinete de Seguridad, se ubicaron inmuebles de José N., presunto jefe de plaza del CJNG en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara.

En un cateo en Zapopan, Jalisco, fueron detenidos José N., Carlos N. y Mauricio N., asegurando sustancias ilícitas, cinco vehículos, armas, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína.

Estas detenciones se convierten en un golpe significativo a la estructura del CJNG, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de México, encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.