  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 13 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Detienen a operador financiero y jefe de plaza del CJNG en Nayarit y Jalisco

Las detenciones representan un golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación pues los detenidos son cercanos a "El Mencho"

Ene. 13, 2026
En ambas detenciones se aseguraron sustancias ilícitas.
En ambas detenciones se aseguraron sustancias ilícitas.

En una acción coordinada del Gabinete de Seguridad, autoridades mexicanas lograron la detención de cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante seguimiento técnico, labores de inteligencia y operativos de campo, se identificó un domicilio en Tepic, Nayarit, donde se detuvo a Luis N., supuesto operador financiero del CJNG.

Según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), este hombre estaría encargado de coordinar el trasiego de drogas desde Centroamérica y de supervisar su traslado vía aérea usando aeronaves pequeñas en distintas pistas clandestinas de Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

Durante la detención se aseguraron sustancias con características de cocaína y cristal, un arma larga y otros objetos.

JEFE DE PLAZA ES DETENIDO EN GUADALAJARA

En un segundo operativo, basado en inteligencia militar y en colaboración con el Gabinete de Seguridad, se ubicaron inmuebles de José N., presunto jefe de plaza del CJNG en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara.

En un cateo en Zapopan, Jalisco, fueron detenidos José N., Carlos N. y Mauricio N., asegurando sustancias ilícitas, cinco vehículos, armas, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína.

Estas detenciones se convierten en un golpe significativo a la estructura del CJNG, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de México, encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Por qué cada vez más personas usan una app de préstamos confiables en México?
Nacional / México

¿Por qué cada vez más personas usan una app de préstamos confiables en México?

Enero 13, 2026

Esta modalidad ha ganado fuerza, sobre todo entre quienes necesitan resolver emergencias económicas o financiar gastos imprevistos

¿Vendes productos en Facebook Marketplace? Estas medidas puedes usar para evitar una estafa
Nacional / México

¿Vendes productos en Facebook Marketplace? Estas medidas puedes usar para evitar una estafa

Enero 13, 2026

La advertencia fue emitida por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, que detectó un crecimiento preocupante de estos delitos

Iglesia de México convoca al Segundo Diálogo Nacional por la Paz en Guadalajara
Nacional / México

Iglesia de México convoca al Segundo Diálogo Nacional por la Paz en Guadalajara

Enero 13, 2026

El proceso nació tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía Pedro Palma, en Cerocahui, Chihuahua