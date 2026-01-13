Amparo a Tomás Yarrington: Tribunal Federal anula sentencia por delitos contra la salud

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, logró un amparo ante un Tribunal Federal, dejando sin efecto la sentencia de auto de formal prisión por delitos contra la salud y su presunta vinculación con el Cártel del Golfo.

El Tribunal determinó que la magistrada de Apelación con residencia en Nuevo León, Angélica Lucio Rosales, omitió revisar pruebas de descargo presentadas por la defensa, afectando los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación, así como el derecho de defensa de Yarrington.

¿POR QUÉ SE LE ACUSABA?

El pasado 16 de abril, Yarrington había recibido formal prisión en México tras ser deportado desde Estados Unidos, donde estuvo encarcelado por presuntamente recibir más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y colaboración para delitos contra la salud.

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo los autos de formal prisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, señalando que Yarrington podría haber adquirido bienes en México y el extranjero con recursos de origen ilícito.

Este caso marca un nuevo capítulo en la trayectoria judicial del exgobernador, quien en julio de 2024 fue liberado en Estados Unidos tras cumplir tiempo en prisión por acusaciones relacionadas con sobornos y fraude inmobiliario.