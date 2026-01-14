Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo acceder al programa de la CONAVI en 2026?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), bajo la dirección de Rodrigo Chávez Contreras, impulsa el programa Vivienda para el Bienestar, uno de los 100 compromisos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este programa busca garantizar que las familias mexicanas tengan acceso a una vivienda adecuada, con la meta de construir un millón 800 mil hogares. Las personas interesadas deben registrarse en los módulos instalados en las zonas de intervención y entregar su documentación de manera individual.

BENEFICIARIOS Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

El programa está dirigido a quienes cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad:

Tener 18 años o más (en caso de ser menor, tener dependientes económicos en primer grado).

Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.

no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otra institución de vivienda.

No haber recibido apoyo previo de Conavi .

. No contar con vivienda propia.

Además, se prioriza a ciertos grupos de atención:

Mujeres jefas de hogar .

. Personas adultas mayores .

. Población indígena .

. Personas con discapacidad.

Habitantes de zonas prioritarias.

PROCESO DE SELECCIÓN

Primera fase:

Convocatoria por zona de intervención, difundida en la página oficial, redes sociales y zonas seleccionadas.

por zona de intervención, difundida en la página oficial, redes sociales y zonas seleccionadas. Registro de solicitudes de manera individual en módulos locales mediante la Cédula de Diagnóstico (CD).

de manera individual en módulos locales mediante la Cédula de Diagnóstico (CD). Perfilamiento de la demanda y publicación de resultados con base en los criterios de elegibilidad y prioridad.

Segunda fase:

Contacto telefónico a las personas seleccionadas para programar la visita domiciliaria.

a las personas seleccionadas para programar la visita domiciliaria. Visita domiciliaria con entrega de documentación requerida para levantar la Cédula de Información Socioeconómica (CIS).

con entrega de documentación requerida para levantar la Cédula de Información Socioeconómica (CIS). Nuevamente, perfilamiento de la demanda y publicación de resultados.

Sorteo si la demanda supera la disponibilidad de vivienda.

si la demanda supera la disponibilidad de vivienda. Publicación del padrón preliminar de beneficiarios, sujeto a aprobación por el Comité de Financiamiento de Conavi.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA VISITA DOMICILIARIA

Acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.

y comprobante de domicilio reciente. CURP y comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

y comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos. Identificación oficial vigente.

vigente. Comprobante de estado civil.

Certificado de no propiedad.

Certificado de discapacidad, si aplica.

Carta de No Derechohabiencia bajo protesta de decir verdad.

Los resultados finales del programa se publicarán en la página oficial de Conavi: https://www.gob.mx/conavi