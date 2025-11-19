  • 24° C
Ciudad Obregón

Entregan auxiliares auditivos en Cajeme

Por medio de DIF Cajeme, se beneficiaron más de 150 personas

Nov. 19, 2025
Más de 150 personas en Cajeme se vieron beneficiadas con la entrega de aparatos auditivos sin costo, durante una jornada que se llevó a cabo el 18 y 19 de noviembre al exterior del Palacio Municipal; Temis Adriana Tellechea, coordinadora de CMID en DIF Cajeme, explicó que se trata del programa federal de Beneficencia Pública, en donde esta dependencia funge como medio para gestionar el apoyo.

Fueron entregados 306 auxiliares, informó, ya que se dieron 2 por persona y se recibió a 153 pacientes.

"Esta es una jornada que es parte de un programa federal que se llama Beneficencia Pública, se traen auxiliares auditivos para personas con discapacidades de este tipo. Para este apoyo se recibió documentación en el mes de febrero, es una convocatoria anual y normalmente es durante ese mes", dijo.

imagen-cuerpo

Para poder ser beneficiarios, los pacientes presentan previamente documentación como la copia de la CURP, credencial de elector, comprobante de domicilio y constancia médica que indique la condición en la que se encuentra la persona que recibirá el apoyo.

"Los doctores vienen desde Ciudad de México, van por la República y ahora tocó el turno de Cajeme, se hicieron audiometrías a los pacientes, se colocaron los moldes de acuerdo a la necesidad de cada persona. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de estos pacientes que tienen dificultades", mencionó.

imagen-cuerpo

Recomendó a las personas interesadas en recibir este apoyo estar atentas el próximo año, pues en febrero se abriría una nueva convocatoria.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

