Aumento de vigilancia beneficia a camiones de Cajeme

El refuerzo de la vigilancia en Cajeme ayudó a que disminuyeran los casos de vandalismo contra los camiones en las colonias y las rutas retomaron sus horarios normales, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente sindical reconoció que ha habido más presencia de corporaciones de seguridad en las colonias, lo que favoreció para que las líneas puedan cumplir con sus horarios normales sin tener que salirse antes, como sucedió en otros meses.

"En los camiones se ha tenido controlado el tema de la seguridad y no ha habido necesidad de recortar horarios de ruta. La vigilancia que han estado proporcionando ha ayudado para que se den los servicios normales", abundó.

Acosta Cárdenas dijo que los horarios varían dependiendo de las rutas, pero no se ha tenido la necesidad de recortarlos desde que se reforzó la vigilancia en la región, ya que muchos de los que cometen los actos de vandalismo son adolescentes y se frenan cuando ven los recorridos que realizan corporaciones de seguridad.

MEJORA LA VIGILANCIA

A inicios de este año, había rutas que dejaban de circular de noche en colonias como la Beltrones, Cajeme, Esperanza Tiznado, Las Palmitas, entre otras, debido a que jóvenes y adolescentes arrojaban piedras a las unidades y llegaron incluso a golpear a usuarios.

La vigilancia en Cajeme se reforzó con más elementos policiacos y militares, quienes realizan recorridos por en las colonias, además que se aumentaron los rondines en el primer cuadro de la ciudad.