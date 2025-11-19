Cuddec del Itson fomenta la paz con actividades todos los jueves

En busca de promover la cultura de la paz, tener un ambiente familiar y de convivencia, además de fomentar entre los niños el aprendizaje interactivo, el Centro de Desarrollo Comunitario Universitario (Cuddec) del Itson lanzó el programa "Tardecitas en Cuddec".

Karina Izaguirre, administradora del centro, explicó que este es un programa especial que se realizará todos los jueves por la tarde hasta el 11 de diciembre y es para todos los niños de 6 años en adelante, en el que se tienen diferentes actividades como manualidades, dibujo, pintura, juegos, entre otros.

"Esta actividad es un proyecto especial que se hace todos los jueves, no tiene ningún costo, es un proyecto que fomenta la cultura de paz, la convivencia pacífica de los niños a través de actividades artísticas y deportivas", detalló.

ABIERTO PARA TODA LA FAMILIA

Añadió que puede acudir toda la familia, ya que busca promover la cultura de paz desde las infancias para enseñar a los niños sobre valores, sus derechos humanos, tener trato empático y de respeto.

"Estamos viviendo situaciones de violencia en nuestra ciudad, por eso es más importante que tengamos este tipo de herramientas para que nuestros niños y niñas puedan crecer con ellas".

Aunque este es un evento que está pensado para los niños, también pueden acudir los familiares para que participen y puedan tener un tiempo de calidad con sus menores.

"Pueden acudir en familia, en Cuddec todos los jueves a partir de las 4:30 de la tarde, en la explanada del centro estamos desarrollando estas actividades, pueden ir en familia para que también convivan con los niños, tengan un tiempo de calidad con ellos y que obtengan estas herramientas".

El programa se desarrolla los jueves a las 16:30 horas en las instalaciones del Cuddec del Itson en la colonia Aves del Castillo.