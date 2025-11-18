  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

Advierte Repuve: no se aceptan gestores

Desde el martes está ya en Cajeme el módulo de regularización de autos "chocolate", los trámites son personales: Sergio G. Ibarra

Nov. 18, 2025
Desde este martes se encuentra instalado ya en el municipio de Cajeme el módulo itinerante del Registro Público Vehicular (Repuve) Sonora para regularización de autos "chocolate", trámite que se debe hacer de manera personal por el mismo interesado, pues no se acepta la mediación de gestores, advirtió Sergio Guadalupe Ibarra.

El encargado del módulo manifestó que se ha sabido de personas que se anuncian en redes sociales para ofrecer sus servicios para llevar a cabo los trámites, pero hizo el llamado a los poseedores de estas unidades a no dejarse engañar y acudir con su documentación en original para ser revisada y enseguida, hacer su registro en el programa.

Expresó que se encuentran ubicados en el área de estacionamiento del Centro de Usos Múltiples (CUM), por la calle Sufragio Efectivo entre No Reelección y Guerrero, donde permanecerá hasta el viernes 28, y la cantidad de vehículos a regularizar dependerá de la afluencia de ciudadanos con su documentación completa y que cumplan con todos los requisitos del decreto.

Durante la mañana del martes se registraron contratiempos derivados de la instalación del equipo de cómputo que derivó en que la atención al público diera inicio un poco tarde, pero a partir de este miércoles se prevé que esté ya al 100 por ciento, indicó el funcionario.

El horario de atención es de las 8:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes y la cantidad de trámites que se puedan realizar dependerá de las citas que los ciudadanos hagan en la página www.regularizaauto.sspc.gob.mx así como de que acudan con toda la documentación requerida para tal fin para que tdo se lleve a cabo sin contratiempos, expresó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

