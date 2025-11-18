Reforman decreto de creación de la Central de Autobuses

Durante una sesión extraordinaria que se llevó a cabo ayer, el Cabildo de Cajeme aprobó la propuesta de reforma a distintos artículos del decreto de creación de la Central de Autobuses Faustino Félix Serna, para darle certeza jurídica ante sus nuevas responsabilidades en torno al transporte público, pues se encuentra encargada de la operación y administración de la denominada Ruta Cajeme.

El alcalde Javier Lamarque dio a conocer que se reformaron cerca de 14 artículos del documento. Durante su intervención, el regidor Jorge Rodríguez propuso que en el Artículo 1 del decreto se hicieran modificaciones para precisar que la Central de Autobuses Faustino Félix Serna opera como un organismo descentralizado, lo cual no se establecía en el papel.

"En virtud que la Central ha funcionado durante muchos años como un organismo descentralizado del Ayuntamiento, propongo formalizarlo como tal, haciendo una modificación al Artículo primero de este documento", comentó.

Las modificaciones propuestas fueron aprobadas por mayoría de votos y 2 abstenciones. Ediles destacaron la importancia de actualizar distintos reglamentos con los que se cuenta en Cajeme.

Cabe señalar que en septiembre de este año se implementó la Ruta Cajeme en el municipio, ante la falta de unidades del transporte público. Esta línea, que retomó el trayecto de la Ruta 9, es operada por la Central de Autobuses y recorre puntos clave de Ciudad Obregón para brindar un mejor servicio a los usuarios.