  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Reforman decreto de creación de la Central de Autobuses

El Cabildo de Cajeme dio certeza jurídica a la paramunicipal por sus nuevas responsabilidades adquiridas

Nov. 18, 2025
Reforman decreto de creación de la Central de Autobuses

Durante una sesión extraordinaria que se llevó a cabo ayer, el Cabildo de Cajeme aprobó la propuesta de reforma a distintos artículos del decreto de creación de la Central de Autobuses Faustino Félix Serna, para darle certeza jurídica ante sus nuevas responsabilidades en torno al transporte público, pues se encuentra encargada de la operación y administración de la denominada Ruta Cajeme.

El alcalde Javier Lamarque dio a conocer que se reformaron cerca de 14 artículos del documento. Durante su intervención, el regidor Jorge Rodríguez propuso que en el Artículo 1 del decreto se hicieran modificaciones para precisar que la Central de Autobuses Faustino Félix Serna opera como un organismo descentralizado, lo cual no se establecía en el papel.

"En virtud que la Central ha funcionado durante muchos años como un organismo descentralizado del Ayuntamiento, propongo formalizarlo como tal, haciendo una modificación al Artículo primero de este documento", comentó.

Las modificaciones propuestas fueron aprobadas por mayoría de votos y 2 abstenciones. Ediles destacaron la importancia de actualizar distintos reglamentos con los que se cuenta en Cajeme.

Cabe señalar que en septiembre de este año se implementó la Ruta Cajeme en el municipio, ante la falta de unidades del transporte público. Esta línea, que retomó el trayecto de la Ruta 9, es operada por la Central de Autobuses y recorre puntos clave de Ciudad Obregón para brindar un mejor servicio a los usuarios.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Inicia en Sonora pago de Pensión Mujeres Bienestar
Ciudad Obregón

Inicia en Sonora pago de Pensión Mujeres Bienestar

Noviembre 18, 2025

Los depósitos de las beneficiarias serán por orden alfabético; podrán revisar su app para ver si ya lo recibieron o acudir al banco

Comitiva de Sonora se suma a movilizaciones de la CNTE en CDMX
Ciudad Obregón

Comitiva de Sonora se suma a movilizaciones de la CNTE en CDMX

Noviembre 18, 2025

Una comitiva estatal acudió a la Ciudad de México para sumarse a las manifestaciones que se tuvieron en la capital del país

Comerciantes Ambulantes de Cajeme tienen buen fin de semana
Ciudad Obregón

Comerciantes Ambulantes de Cajeme tienen buen fin de semana

Noviembre 18, 2025

No hubo reportes de incidentes de seguridad durante los días en que hubo mayor afluencia