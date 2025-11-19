Siguen solicitudes para que haya zonas escolares seguras en Cajeme

Por las afectaciones que genera el mal estado de las vialidades aledañas a la Escuela Primaria Club de Leones para los padres de estudiantes, la directora del plantel, Esmeralda Velasco Castañeda, solicitó esta tarde en una audiencia del pueblo que se tomen acciones para hacer reparaciones a la calle Ramón Guzmán, principalmente, y que se pinten algunas franjas viales.

"Se presentan diferentes situaciones a causa de que las calles que están aledañas a la escuela están totalmente destrozadas. Tuvimos recientemente unas fugas de agua, estuvimos 3 meses esperando que las arreglaran. El mal estado de las calles ocasiona un problema a la hora del tráfico, principalmente por la calle Ramón Guzmán, que es donde circulan los padres para dejar a los niños en la entrada de la escuela, buscan sacar la vuelta a los baches, y esto es un peligro para los niños también, al momento del cruce", expuso.

En el caso de las franjas, pidió que se pinten de color rojo, pues otra problemática a la que se enfrentan padres de estudiantes es que no hay espacio para estacionarse en los horarios de entrada y salida.

"Hay personas que se nos estacionan en la hora de entrada y en la de salida, pedimos que se nos pinten las rayas rojas, además de que se señalice un tope que no está señalizado, los problemas viales son un tema recurrente cuando hablamos con los padres de familia", comentó.

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré Iriarte, recibió la documentación correspondiente, al igual que personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Cabe señalar que son más de 200 alumnos los que asisten a clases en dicho plantel.

Recientemente se han tomado acciones en otras zonas escolares para evitar incidentes viales por parte de las autoridades, como el caso de la calle Rosendo Montiel.