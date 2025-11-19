  • 24° C
Ciudad Obregón

Preparan manifestación para que se reparen fugas de agua en calle Águila

La Secretaría de Desarrollo Urbano informó que ya hay un proyecto para rehabilitar su infraestructura el próximo año

Nov. 19, 2025
Preparan manifestación para que se reparen fugas de agua en calle Águila

Vecinos de la colonia Nueva Palmira dieron a conocer que se organizan para realizar una manifestación pacífica con el objetivo de exigir que haya una solución a las fugas de agua y al mal estado de la calle Águila, de la Chihuahua a la Coahuila; al respecto, la Secretaría de Desarrollo Urbano informó que el Ayuntamiento ya ha analizado atender dicha vialidad el siguiente año, pues será programada en el presupuesto.

Por medio de redes sociales, algunos habitantes dijeron verse afectados por el mal estado en que se encuentra la pista de rodamiento, principalmente a causa de las fugas en mención. En ella se pueden observar baches que complican la movilidad de unidades vehiculares.

imagen-cuerpo

YA SE TIENE AGENDADA

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, detalló que, por burocracia, los habitantes de la colonia deberán esperar al siguiente año, ya que los trabajos que requieren la vialidad son de pavimentación, pues el bacheo sería insuficiente.

Alfaro Vázquez reiteró que cuando se presentó la primera solicitud por parte de los vecinos, en octubre del año 2024, ya se había programado el presupuesto para obra que se ejercería en el transcurso del 2025, por lo que será incluido en el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2026.

imagen-cuerpo

"La petición fue para pavimentación, pero en las fechas en que se solicitó esta obra no se programó para este año, la programación para el año que viene es en octubre del 2025, la vamos a programar para el Ejercicio Fiscal del siguiente año", mencionó.

El alcalde Javier Lamarque informó recientemente que el gobernador apoyará con recursos extraordinarios para seguir con el rescate de calles en 2026.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

