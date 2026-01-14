¿Plan romántico? Estos Pueblos Mágicos son ideales para San Valentín

Si este 14 de febrero quieres salir de la rutina, guardar el celular un ratito y cambiar la típica cena por una experiencia que sí se recuerde, los Pueblos Mágicos del Estado de México son una apuesta segura.

Con paisajes de postal, actividades especiales por San Valentín y precios que no obligan a vender un riñón, estos cinco destinos combinan romance, diversión y descanso en partes iguales:

METEPEC

Una propuesta que suena a récord mundial del amor: la cena romántica más grande de México. El Ayuntamiento anunció que el 14 de febrero a las 19:00 horas, la Plaza Juárez se llenará de mesas, velas y parejas mayores de 40 años vestidas de blanco.

La entrada es gratuita, solo hay que recoger los boletos en la Dirección de Desarrollo Social. Pero la noche no termina ahí. A las 21:00 horas, el Recinto Ferial se transforma en pista de baile con El Komander, Titanes de Durango y Banda Maguey.

Además, Metepec presume cafeterías temáticas como Espresso 9 ¾, La Taberna del Mago o The Galaxy´s Café, ideales para una cita casual pero muy instagrameable.

VALLE DE BRAVO

Si lo tuyo es la naturaleza, este destino es prácticamente una declaración de amor en versión paisaje. Desde paseos en lancha rápida, veleros y tours por el lago, hasta una caminata al Mirador La Peña para admirar una vista que hace suspirar hasta al más escéptico.

La Cascada Velo de Novia, con sus 35 metros de caída, es perfecta para una caminata romántica o un paseo a caballo. Y para cerrar con broche de oro, los spas de la zona ofrecen paquetes especiales para parejas con vistas de ensueño.

IXTAPAN DE LA SAL

Para quienes buscan relajación absoluta, este lugar se traduce en el plan maestro. El balneario municipal El Bañito ofrece aguas termales a 38 grados por menos de 110 pesos, ideales para olvidarse del estrés.

Si quieren algo más exclusivo, hay tinas romanas con masajes y tratamientos por alrededor de 845 pesos. Las cabañas, con hospedaje y comida, rondan entre mil y mil 500 pesos, lo que convierte el romance en algo bastante accesible.

MALINALCO

Para los más bohemios, la Ruta del Mezcal permite conocer el proceso artesanal de esta bebida mientras recorren paisajes que parecen pintura.

Los paquetes con transporte, comida y guía cuestan alrededor de 850 pesos. También pueden recorrer sus museos y galerías artesanales para una cita cultural y muy romántica.

TEPOTZOTLÁN

Celebra el amor con el Festival EnamoraTEPO 2025, que se realizará el 14 y 15 de febrero en la Plaza Cívica desde las 16:00 horas. Habrá juegos, espectáculos culturales y actividades gratuitas organizadas por la Casa de Cultura, perfectas para parejas, familias o amigos.

Así que ya lo sabes: este San Valentín no tiene que ser aburrido ni caro. Entre cenas masivas, cascadas, aguas termales, mezcal y festivales, estos Pueblos Mágicos tienen todo para que tu 14 de febrero sea, literalmente, mágico.