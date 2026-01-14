  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
Nacional / México

Frente frío 28 congelará México este jueves: lluvias, heladas y temperaturas bajas

Su interacción con otros fenómenos atmosféricos favorecerá un ambiente frío a muy frío, principalmente durante las mañanas y noches

Ene. 14, 2026
Más de la mitad del país se verá afectado por este fenómeno.
El frío continuará en gran parte del país y en algunas zonas se intensificará con la llegada del frente frío 28 que está programado para entrar con fuerza a México este jueves 15 de enero, provocando lluvias, vientos helados y un marcado descenso de temperaturas.

Desde las primeras horas del jueves, este sistema avanzará sobre el norte y noreste del territorio nacional y, conforme transcurran las horas, se extenderá hacia el Golfo de México.

Su interacción con otros fenómenos atmosféricos favorecerá un ambiente frío a muy frío, principalmente durante las mañanas y noches.

LLUVIAS Y CHUBASCOS EN GRAN PARTE DEL PAÍS

De acuerdo al reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, las lluvias más intensas se concentrarán en el sureste. Chiapas y Tabasco podrían registrar precipitaciones fuertes a muy fuertes, con riesgo de encharcamientos y aumento en niveles de ríos y arroyos.

En Veracruz y Oaxaca también se esperan lluvias relevantes, aunque de menor intensidad.

En el centro del país, incluido el Valle de México, se pronostican chubascos intermitentes a lo largo del día. Estas condiciones podrían estar acompañadas de caída de granizo en algunas zonas, por lo que se recomienda manejar con precaución y mantenerse informado.

TERMÓMETRO PODRÍA LLEGAR HASTA -10°C EN ALGUNAS ZONAS

El frente frío 28 reforzará la masa de aire polar que cubre buena parte del país. Esto ocasionará heladas durante la madrugada en regiones serranas del norte, centro y occidente, además de vientos fríos persistentes.

Las temperaturas más extremas se prevén en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría descender hasta los -10 grados Celsius. Estados como Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y el Estado de México también enfrentarán heladas severas.

Para la madrugada del viernes se esperan temperaturas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 °C en amplias regiones del norte y centro; y de 0 a 5 °C en áreas altas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Además, se prevén bancos de niebla en ciudades como Toluca, Pachuca, Ciudad de México, Puebla, Xalapa y Tuxtla Gutiérrez. El frío continuará el resto de la semana, por lo que se recomienda abrigarse bien y atender las indicaciones de Protección Civil.

César Leyva
César Leyva
