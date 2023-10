VIDEO: "Se hizo de noche": Así fue el eclipse solar que oscureció el mundo hace 32 años

Este sábado 14 de octubre el mundo fue testigo de un fenómeno astronómico espectacular, con el eclipse solar anular, luego de tres décadas de espera.

Fue el 11 de julio de 1991 cuando el eclipse solar oscureció el cielo por más de seis minutos, causando expectación en miles de mexicanos que guardaron en su memoria este espectacular suceso.

¿CÓMO SE VIVIÓ EL ECLIPSE SOLAR DE 1991?

El eclipse solar de 1991 es uno de los más largos de toda la historia, pues el cielo se oscureció por seis minutos y 54 segundos.

A través de la cuenta de TikTok del usuario @edgarsanchez3001 se compartió un video en el que se muestra cómo fue el espectacular eclipse solar de 1991, causando nostalgia entre quienes lo vivieron y admiración en los que no tuvieron la fortuna de apreciarlo.

En el clip que dura poco más de siete minutos, se observa cómo el cielo va oscureciéndose poco a poco, mostrando primero la imagen del Sol, que se ve opacado por la penumbra.

El video tuvo múltiples comentarios de los internautas, quienes compartieron cómo vivieron ese increíble suceso.

"No sé si sea cierto, pero se dice que ese día los perros aullaban y los gallos cantaban, que alguien me diga si es cierto o no", "Voy a ser la única de ver 2 eclipses solares, tengo 81 años", "Yo estaba embarazada de mi hija, tenía cuatro meses de embarazo, me puse una blusa roja pero la niña nació con dos dedos pegados de su piecito", "Dejen les digo que este eclipse del 2023 sí me da miedo por tantas cosas que se han visto", "Mis papás pusieron una tina con agua, ahí lo vimos, con el reflejo ya que evitamos mirarlo directo, pero yo de traviesa si lo vi de rápido; hoy tengo miopía", fueron algunos de los comentarios.

¿DÓNDE SE VIO EL ECLIPSE SOLAR DE 1991 EN MÉXICO?

De acuerdo con información de la UNAM, el eclipse solar de 1991 se vio en los siguientes estados de manera simultánea.

· Sinaloa

· Nayarit

· Jalisco

· Aguascalientes

· Guanajuato

· Michoacán

· Querétaro

· Hidalgo

· Edomex

· Distrito Federal

· Morelos