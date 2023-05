VIDEO |"Aquí estoy papá". Padre de joven desaparecido asegura que lo encontró gracias a un sueño

En México cada vez son más los casos de desapariciones, incluso se han formado colectivos de búsqueda principalmente encabezados por mujeres, para encontrar a sus seres queridos, escarbando cada parte de la tierra con la esperanza de llevarlos a casa.

Sin embargo, el caso de Guadalupe Gutiérrez, un desesperado padre que tenía casi cuatro meses buscando a su hijo causó conmoción entre los habitantes de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Javier Gutiérrez y su mejor amigo, Hugo Garrido, desaparecieron cuando llevaban unas amigas a su casa ubicada en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en el municipio de Tlajomulco.

El padre de Javier reveló que todos los días pedía a Dios y a la virgen que le permitieran encontrar a su hijo, hasta que tuvo un sueño en el que su hijo le reveló dónde estaba.

Destacó que su hijo le dijo que estaba en un baño y le dio el número de la casa en la que se encontraba, y fue allí donde encontraron su cuerpo y el del otro joven.

"Yo a diario le pedía a Dios y a la Virgen que me dijeran, un día se me manifestó mi hijo en un sueño y me dijo que en un baño y el número de la casa, y ahí fue donde lo encontré", narró Guadalupe.

El hombre reveló que fue a las autoridades y les notificó el sueño que había tenido, quienes realizaron las investigaciones y al excavar encontraron los cuerpos en una fosa clandestina. Su padre supo que se trataba de él porque tenía consigo su celular y sus llaves.

¿CÓMO DESAPARECIERON LOS JÓVENES AMIGOS?

Fue el 11 de diciembre de 2022 cuando Javier y Hugo acompañaron a dos amigas hasta su casa en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua a bordo de un vehículo Aveo 2020, que fue localizado tiempo después.

Los jóvenes tenían una amistad de más de 15 años y fueron encontrados uno junto a otro en una fosa clandestina dentro de un baño en una vivienda, justamente en la dirección que Javier le dijo a su papá en el sueño.