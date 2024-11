VIDEO | Melanie rompe el silencio: relata lo vivido con su ex pareja Christian tras agresión

En una reciente entrevista para Hechos AM, Melanie compartió detalles sobre la noche en la que fue agredida por su ex pareja, Christian 'N', quien actualmente se encuentra prófugo. Con voz entrecortada, pero determinada, la joven narró los momentos de terror que vivió y reflexionó sobre las señales de violencia que ignoró en el pasado.

"Me encuentro bien, por dentro estoy totalmente destrozada. Físicamente, me dejó mal y emocionalmente mucho peor" , confesó Melanie. A pesar de las heridas, asegura que el apoyo de su familia le está ayudando a enfrentar esta difícil situación: "Yo sé que con el tiempo y con mi familia, podré salir adelante".

INICIO DE LA AGRESIÓN

Según relató, los hechos ocurrieron durante una fiesta donde Christian se encontraba en estado de ebriedad. Melanie explicó que lo confrontó tras un comportamiento inapropiado hacia su amiga Danna. "Le hago un reclamo porque tocó indebidamente a Danna. Se molesta demasiado conmigo y empieza a reclamar que él no es así, de hecho, en el video se escucha" .

El conflicto escaló cuando Christian perdió las llaves de su carro y acusó a Melanie de tenerlas. Fue en ese momento que, según la joven, la situación se tornó violenta: "Se ve en el video que se acerca a golpearme, gritándome que le entregara las llaves del carro, las cuales yo no tenía".

Danna, en un intento desesperado por calmar la situación, intentó mediar, pero la agresión no se detuvo. "Me llevó golpeándome, desesperado, que le diera las llaves" , recordó Melanie.

LAS SEÑALES DE VIOLENCIA

Melanie reveló que esta no era la primera vez que Christian mostraba comportamientos agresivos . "Hubo una ocasión que me empujó, me pidió perdón, y como se supone que nos amábamos, dije: ´Está bien, que no se vuelva a repetir´. También me alzaba mucho la voz en discusiones. El amor te ciega tanto que no lo puedes ver, que está mal" .

Reconoció que las señales de alerta estaban ahí, pero no quiso verlas. Ahora, tras la brutal agresión, reflexiona: "Saber que está prófugo me causa tanta inquietud, que vaya algún día a regresar por mí, que haga lo que de verdad quería hacer".

Durante la entrevista, se le cuestionó si creía que Christian intentó acabar con su vida, Melanie respondió con seguridad que sí: "Nunca paró. Si no se lo hubieran quitado, seguiría atacándome".

Agradeció el apoyo de la Fiscalía de Tamaulipas, quienes han estado al pendiente de su caso y le brindan protección: "Están las 24 horas cuidándome. Hasta vinieron hasta acá para protegerme, yo me siento más tranquila".

@aztecanoticias #EnExclusiva | Entrevista con #Melanie, joven brutalmente agr3dida en una fiesta en #Tamaulipas #México lleva 25 días exigiendo justicia para #Melanie, agr3dida la madrugada del 1 de noviembre en Cd. Madero, #Tamaulipas. Su agr3sor, Christian de Jesús Rojas Martínez, sigue prófugo. #Melanie habla sobre el día en que fue agr3dida y cómo Christian, su agr3sor, le mandó mensajes cuando estaba en el hospital para pedirle que lo perdonara. La joven le envía un mensaje a Christian para que se entregue, ya que mientras él esté prófugo, ella no puede estar tranquila por miedo a que él la vuelva a herir. La entrevista en #HechosAM #AztecaNoticias #News #Noticias #TikTokInforma #LoDescubríEnTikTok #LoViEnTikTok #FIA #Viral #Tendencia #Melanie #Miedo #Justicia ? sonido original - Azteca Noticias

UN MENSAJE PARA SU AGRESOR

Melanie también reveló que, tras viralizarse su caso, Christian intentó contactarla para pedirle perdón y evitar enfrentarse a la ley. Sin embargo, ella no respondió a sus mensajes.

Su mensaje para él es claro: "Solo puedo decirle que tenga el valor de entregarse, porque tarde o temprano lo van a encontrar y le irá mucho peor".

Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Christian 'N', Melanie sigue recuperándose del impacto físico y emocional de esta experiencia. Su testimonio se suma al llamado urgente de atención sobre la violencia de género y la importancia de no ignorar las señales de abuso en una relación.