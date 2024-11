Caso Melanie: Danna comenta que policías dejaron libre a Christian después de la brutal agresión

Danna Paola, la amiga de Melanie, reveló que sus amigos retuvieron a Christian mientras ella trasladaba a la joven al Centro Médico.

Danna Paola Domínguez, amiga de Melanie, acusó que elementos de la Policía local dejaron libre a Christian "N", quien fue señalado por haber golpeado a la chica el día 31 de octubre durante una fiesta de Halloween en Tampico, generándole heridas de gravedad en el rostro, así como una fractura en su mandíbula y una lesión en su ojo que puso en riesgo su vida.

¿CUÁL ES LA VERSIÓN DE DANNA PAOLA SOBRE LA AGRESIÓN?

Danna Paola Domínguez comentó en una entrevista que, tras el conflicto, sus amigos detuvieron a Christian evitando su huida mientras trasladaban a su amiga al hospital; sin embargo, los oficiales lo dejaron libre bajo la excusa de que necesitaba una orden de arresto por parte del hospital, el cual no se llevó a cabo debido a que Melanie aún no ingresaba al Centro Médico.

"Lo retuvieron ahí, amigos míos, lo retuvieron mientras nosotros la llevábamos al hospital; se supone que llegó la patrulla, pero no se lo quiso llevar porque ellos comentaban que el hospital tenía que dar la orden para poder llevárselo, pero mi amiga todavía no estaba ingresada en el hospital y lo tuvieron que dejar ir", declaró la amiga de Melanie en la entrevista.

¿UNA DISCUSIÓN DERIVO EN GOLPIZA?

Danna también agregó que la agresión de Christian fue consecuencia de una discusión que tuvieron por varios minutos luego de que la joven que fue agredida descubrió a su novio acosando a una amiga.

"Se comentó mucho que, en la fiesta, pues, él me tocó el glúteo a mí, yo fui la amiga a la que le tocó el glúteo; estaba bailando a mi amiga, yo le estaba bailando de espalda, yo estaba volteada, no veía y fue el momento en que él me tocó. Mi amiga le quitó la mano de la cintura y fue una discusión".

Danna resaltó el hecho de que ambos dieron varias vueltas en el auto alrededor de la fiesta, deteniéndose ocasionalmente mientras seguían peleando debido a la escena del ascoso.