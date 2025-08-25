VIDEO | Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras ser deportado de EE.UU.

Julio César Chávez Jr. fue captado entrenando en el gimnasio del ´Gallo´ Estrada tras enfrentar problemas legales en Estados Unidos.

El hijo de la leyenda del boxeo. ha retomado sus entrenamientos de boxeo en Hermosillo, Sonora, luego de haber sido deportado de Estados Unidos, donde fue arrestado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A su llegada a México, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Sonora, y actualmente se encuentra en libertad condicional.

¿EN QUÉ GIMNASIO FUE VISTO?

En redes sociales circula un video en el que se ve al "Junior" entrenando en el Coliseo Boxing Club, propiedad del campeón Juan Francisco "Gallo" Estrada. Las imágenes muestran al boxeador realizando ejercicios con mancuernas, golpeando el costal, la pera y haciendo sombra.

En la página de Instagram del gimnasio se compartió el video con el texto: "Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada "

Chávez Jr. y su familia han reiterado su inocencia ante las acusaciones, y su padre, el legendario Julio César Chávez, ha salido públicamente en su defensa.