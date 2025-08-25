Hoteles en Monterrey serán insuficientes para visitantes por la Copa del Mundo 2026

Monterrey, sede oficial de la Copa del Mundo 2026 en México, se prepara para una fuerte saturación hotelera ante la llegada estimada de 400 mil visitantes, según autoridades locales.

La ciudad de Monterrey, junto con Guadalajara y Ciudad de México, será una de las tres sedes en territorio mexicano para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el reto logístico más urgente será la limitada capacidad hotelera.

De acuerdo con un reporte de ABC Noticias, la capital de Nuevo León cuenta actualmente con 17 mil 500 habitaciones y se espera que sume alrededor de mil más en 2026. Aun así, la secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez Villarreal, reconoció que la infraestructura no será suficiente.

"Habrá saturación", advirtió la funcionaria, y añadió que gran parte de las habitaciones ya están comprometidas con la FIFA.

AIRBNB JUGARÁ PAPEL DETERMINANTE

Además de los hoteles tradicionales, plataformas como Airbnb jugarán un papel clave. Un estudio de Deloitte estima que más de 26 mil visitantes se hospedarán a través de esta plataforma durante el torneo.

Martínez Villarreal señaló que muchas personas, especialmente las que viven cerca del estadio, ya planean rentar sus casas o habitaciones de forma informal para obtener ingresos extra.

La funcionaria también adelantó que ya están en marcha esquemas de coordinación con aerolíneas, hoteles y plataformas digitales, con el objetivo de prevenir abusos y controlar precios durante la justa deportiva.

Airbnb, por su parte, confirmó un convenio con FIFA para apoyar el hospedaje en tres torneos internacionales, incluyendo el Mundial de 2026.

MEJORES HOTELES ESTÁN RESERVADOS PARA COMITÉ ORGANIZADOR Y PERSONAL FIFA

ABC Noticias también informó que los principales hoteles de San Pedro y el centro de Monterrey, así como más del 50 por ciento de las opciones disponibles en Airbnb, ya están reservados para el comité organizador, miembros VIP y personal de FIFA.

Martínez Villarreal indicó que el repechaje rumbo al Mundial servirá como un ensayo logístico para evaluar la capacidad de atención durante los cuatro partidos que se celebrarán en junio, así como para el Fan Fest en el Parque Fundidora.