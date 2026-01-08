Tren Interoceánico contará con seguro de pasajeros en 2026 tras accidente en Oaxaca

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec contará con un seguro de pasajeros en 2026 esto como parte de una serie de acciones que buscan garantizar la seguridad y continuidad del servicio.

Lo anterior luego del descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, que dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos.

De acuerdo con la dependencia, la implementación del seguro forma parte de un proceso que inició en noviembre de 2025 con una investigación de mercado, en la que se solicitaron cotizaciones a 82 empresas aseguradoras.

Sin embargo, tras recibir seis propuestas y realizar un análisis técnico, administrativo y legal, la licitación fue declarada desierta el 26 de diciembre, al no cumplir con los requisitos técnicos indispensables.

BUSCAN GARANTIZAR UN SERVICIO SEGURO

Ante este escenario, la Semar señaló que se firmó un convenio temporal por un mes, del 1 al 31 de enero de 2026, con la aseguradora Ve Por Más, del Grupo Financiero Ve Por Más S.A. de C.V., para garantizar la continuidad del servicio de manera segura mientras se reinicia el proceso de contratación de un seguro definitivo.

La dependencia detalló que el nuevo seguro buscará ofrecer mejores coberturas, que incluyan protección de equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis, ortopedia y muerte accidental, tanto individual como colectiva, además de gastos funerarios.

En materia de seguridad operativa, la Semar también informó que firmó un convenio de ampliación temporal por dos meses, durante enero y febrero de 2026, con la empresa Pedregal Seguridad y Defensa en General, S.A. de C.V., para asegurar los servicios de vigilancia del tren.

NIEGAN OPERATIVIDAD SIN SEGURO

Asimismo, indicó que la licitación para el aseguramiento de bienes patrimoniales en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco fue declarada desierta, por lo que se extendió de manera temporal la cobertura vigente con Seguros Azteca durante enero de 2026.

Estas medidas se dan luego de señalamientos periodísticos que apuntaban a que el Tren Interoceánico operó sin seguro de pasajeros en años previos, pese a que este es un requisito establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.