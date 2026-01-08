  • 24° C
Nacional / México

VIDEO | Reportera de TV Azteca persigue a un policía que intentaba extorsionar a un conductor

Hay situaciones que parecen sacadas de un guion, pero que suceden en la vida real, tal como ocurrió este jueves en Naucalpan, Estado de México

Ene. 08, 2026
La delgada línea entre la realidad y la ficción se vuelve más difusa en México con el auge de las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, hay situaciones que parecen sacadas de un guion, pero que suceden en la vida real, tal como ocurrió este jueves en Naucalpan, Estado de México.

EXTORSIÓN EN PLENO PERIFÉRICO NORTE

El incidente se registró aproximadamente en la Avenida Cinco de Mayo, cuando un conductor de una camioneta oscura fue abordado por agentes de tránsito locales. Los oficiales amenazaron con multarlo y remolcar su vehículo al corralón debido a que supuestamente no contaba con el permiso para circular ese día.

El conductor, con placas extranjeras, mostró la autorización vigente y, según su relato, los policías intentaron negociar un pago de 5,200 pesos para dejar la unidad en libertad, evidenciando un acto de corrupción.

LA INTERVENCIÓN DE LA REPORTERA

Lo que cambió el curso de la situación fue la presencia de una reportera de Fuerza Informativa Azteca, división de noticias de TV Azteca. Al percatarse de lo que ocurría, la periodista decidió documentar los hechos y acercarse a los agentes.

Durante la cobertura, se observa en video cómo uno de los policías huye a toda velocidad hacia su motocicleta para evitar responder preguntas, dando lugar a una persecución inesperada en plena vía pública, con la reportera siguiéndolo con su micrófono.

INVESTIGACIONES Y POSIBLES SANCIONES

De acuerdo con supervisores de la corporación, el caso ya está siendo investigado a fondo. Las sanciones internas podrían incluir la remoción del cargo para los oficiales involucrados. Esto ocurre meses después de que se reanudara la imposición de multas en Naucalpan, tras casi un año de suspensión debido a casos previos de corrupción en la zona.

Este episodio evidencia nuevamente los desafíos que enfrentan los ciudadanos frente a la corrupción y la importancia de la labor periodística para documentar y dar visibilidad a este tipo de situaciones.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


