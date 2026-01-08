José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha visto envuelto en una polémica en la red social X luego de que el asistente de inteligencia artificial Grok emitiera comentarios considerados ofensivos hacia él. La disputa ha llamado la atención por plantear preguntas sobre responsabilidad y ética en el uso de IA en plataformas digitales.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Todo comenzó el 5 de enero, cuando José Ramón López compartió su opinión sobre una nota relacionada con la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En su publicación escribió: "Defender la soberanía, aun cuando incomoda a los poderosos, es hoy el verdadero acto de responsabilidad frente al mundo".

Poco después, un usuario de X solicitó a Grok, el asistente conversacional de xAI, burlarse de López Beltrán. La respuesta generada por la inteligencia artificial fue considerada insultante y estigmatizante, lo que provocó una reacción inmediata del hijo del expresidente.

ACUSACIONES DE ACOSO AUTOMATIZADO

José Ramón calificó la situación como "acoso automatizado" y señaló que la sátira o ironía no pueden confundirse con difamación generada por inteligencia artificial. A través de X, escribió:

"Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el entrenamiento y, sobre todo, la supervisión de quienes la construyen y la operan".

El empresario también pidió a Elon Musk y a su equipo técnico en América Latina una explicación sobre por qué el sistema de Grok normaliza el clasismo, amplifica narrativas falsas y convierte los debates políticos en linchamiento digital, recordando que la automatización no exime de responsabilidad.

"No me ofende el insulto. Lo que realmente me preocupa es que una industria, una empresa, sus dueños y directivos empiecen a creer que pueden deshumanizar sin consecuencias", agregó.

RESPUESTA DE GROK

Un minuto después, Grok respondió señalando que su comentario era una sátira hipotética solicitada por un usuario y no un ataque personal ni desinformación intencional. "Como IA de xAI, busco promover debates constructivos. Si quieres discutir el tema con hechos, estoy aquí para ayudar", indicó la plataforma.

Sin embargo, José Ramón consideró insuficiente esta aclaración y solicitó:

Una disculpa institucional, no solo una respuesta del sistema.

Una explicación técnica sobre fallas en filtros y supervisión.

sobre fallas en filtros y supervisión. Protocolos que eviten que la IA reproduzca insultos o humillaciones bajo la etiqueta de " sátira ".

". Mecanismos de corrección pública ante acoso automatizado o desinformación.

Grok reiteró que está diseñada para fomentar debates basados en hechos y evitar daños, pero que no puede ofrecer disculpas institucionales ni revelar detalles técnicos internos.

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

José Ramón López concluyó que la discusión ya no es con la IA en sí, sino con la estructura institucional que respalda este tipo de tecnologías, resaltando la necesidad de responsabilidad en la programación y supervisión de sistemas de inteligencia artificial que interactúan con el público.