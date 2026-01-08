¿Qué pasa si no vinculas tu número de teléfono con la CURP y cuál es la fecha límite para hacerlo?

A partir de enero de 2026, en México dio inicio una de las medidas más relevantes en materia de seguridad y control de líneas móviles: la vinculación obligatoria del número de teléfono con la CURP del titular.
El objetivo es claro y directo: asociar cada línea a una persona física o moral para reducir el anonimato y fortalecer los mecanismos contra delitos como la extorsión, que actualmente vive un repunte en el país.
El registro oficial del Padrón de Telefonía Móvil comienza el viernes 9 de enero, y todos los usuarios tendrán como fecha límite el 30 de junio para completar el trámite.
A partir del 1 de julio, las compañías proveedoras del servicio, como Telcel, AT&T y Movistar, estarán obligadas a deshabilitar las líneas que no estén correctamente vinculadas a un titular identificado.
¿QUÉ OCURRE SI NO VINCULAS TU NÚMERO ANTES DEL 1 DE JULIO?
Si no completas el registro a tiempo, tu línea será suspendida temporalmente. Esto implica que no podrás realizar llamadas, enviar mensajes ni utilizar datos móviles. Sin embargo, hay un detalle importante que no conviene pasar por alto: la cuenta no se cancela.
Los cargos y cobros seguirán generándose de manera habitual hasta que regularices tu situación. En otras palabras, te quedas sin servicio... pero no sin factura.
Además, por disposición oficial, cada persona podrá registrar hasta 10 líneas telefónicas como máximo, una medida pensada para evitar el uso indebido o masivo de números móviles.
¿CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE?
Para facilitar el proceso, Telcel y el resto de operadores ofrecerán modalidades gratuitas:
1. MODALIDAD EN LÍNEA (REMOTA)
A través del portal oficial, el usuario deberá subir una identificación vigente y realizar una prueba de vida (selfie) para validar su identidad. El sistema permitirá hasta tres intentos; si no se completa, será necesario acudir de forma presencial.
2. CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES (CAC)
Trámite presencial con personal autorizado
REQUISITOS
Personas mexicanas
- INE
- Pasaporte mexicano
- Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)
Personas extranjeras
- Pasaporte vigente
- CURP temporal para extranjeros
Información obligatoria
- Nombre completo (tal como aparece en la identificación)
- CURP
- Consulta y desvinculación de líneas
A partir del 7 de febrero de 2026, Telcel habilitará un portal para consultar qué líneas están registradas a tu nombre mediante CURP (personas físicas) o RFC (personas morales). Para desvincular una línea, se requerirán los mismos documentos y validaciones que en el registro inicial.