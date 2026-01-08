Sheinbaum defiende estrategia financiera de Pemex y asegura que la empresa “va muy bien” rumbo a 2026

En medio del debate por los plazos extendidos para el pago de adeudos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la empresa productiva del Estado mantiene una ruta financiera sólida y opera con normalidad.

Durante la conferencia matutina de este jueves 8 de enero, la mandataria aseguró que las decisiones tomadas en torno a la deuda se realizaron conforme a la ley y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de una estrategia de saneamiento y planeación de largo plazo.

2026 SERÁ UN AÑO CLAVE PARA PEMEX

Desde el Cuartel General de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum afirmó que 2026 será un año clave para Pemex, al consolidarse acciones orientadas a fortalecer su operación y su estabilidad financiera. “Pemex va muy bien, trabajando muy bien, acciones que se realizaron con el marco legal y con la Secretaría de Hacienda”, sostuvo.

La presidenta recordó que, como resultado de los trabajos de saneamiento financiero realizados en los últimos años, la calificación crediticia de Pemex mejoró durante 2025, un factor que consideró fundamental para la confianza de inversionistas y la viabilidad de la empresa en el mediano plazo.

PEMEX MANTIENE CALIFICACIÓN FINANCIERA Y PLANEACIÓN PARA DEUDA CON PROVEEDORES

Sheinbaum explicó que el incremento en la calificación de Pemex fue reconocido por distintas agencias calificadoras y destacó que, para atender la deuda con proveedores, se diseñó un instrumento financiero especial que permite garantizar la inversión programada para 2025. Dicho mecanismo, detalló, contempla que la propia empresa cubra estos compromisos con cargo a su presupuesto, bajo una planeación previamente establecida.

“Para la deuda de proveedores se creó un instrumento especial, para garantizar la inversión de 2025 y que con su propio presupuesto se pagara la deuda. Este vehículo financiero Pemex tiene que ir cubriendo estos montos y está garantizado en su planeación”, explicó.

Sheinbaum también recordó que el pasado 2 de septiembre Pemex anunció una oferta de recompra de bonos, la cual se cerró de manera exitosa el 15 de septiembre, con una participación del público inversionista por 12 mil millones de dólares. De ese total, 9 mil 900 millones de dólares correspondieron a vencimientos entre 2026 y 2029, además de contemplarse amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo.

De manera paralela, la SHCP informó la emisión de una canasta de bonos denominados en euros y dólares por un monto aproximado de 13 mil 800 millones de dólares, con el objetivo de reducir las obligaciones en moneda extranjera previamente contratadas por Pemex y estabilizar su nivel de endeudamiento.

Como parte del Plan Estratégico 2025-2035, el Gobierno de México prevé realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos de Pemex y fortalecer su liquidez y perfil crediticio.