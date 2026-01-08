Sheinbaum destaca reducción histórica del 40% en homicidios dolosos en México; la cifra más baja desde Peña Nieto

México registró una reducción histórica en los homicidios dolosos durante el último año, de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno federal durante la conferencia matutina de este jueves 8 de enero.

LA CIFRA MÁS BAJA DESDE EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este delito disminuyó 40% entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que representa el nivel más bajo desde 2016, periodo correspondiente al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La información fue dada a conocer por parte del gabinete de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo, la cual este día se realizó desde el estado de Morelos.

La mandataria explicó que la reducción equivale a 34 homicidios diarios menos a nivel nacional, una cifra que consideró como un indicador claro de que la Estrategia Nacional de Seguridad está mostrando resultados.

Sheinbaum detalló que, al cierre de diciembre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 a 52.4 casos, comparando septiembre de 2024, último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con los datos más recientes.

Este descenso coloca a 2025 como uno de los años con menor incidencia de asesinatos en la última década:

"Los homicidios dolosos bajaron 40% con el cierre de diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016. Es el resultado de una estrategia de seguridad y de una coordinación muy estrecha entre las áreas de seguridad, justicia, procuración de justicia y los gobiernos estatales", señaló la presidenta.

ACCIONES Y COORDINACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD

Por su parte, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que 2025 presenta las cifras más bajas de homicidios dolosos en comparación con los últimos 10 años, lo que refuerza la tendencia a la baja reportada por la actual administración.

El Gobierno federal ha insistido en que estos resultados se deben al fortalecimiento de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como al trabajo conjunto con las fiscalías y las áreas de inteligencia.

No obstante, las autoridades subrayaron que el reto será mantener esta tendencia de reducción en los próximos años.