Morena propone pago doble o descanso laboral a los trabajadores el día de su cumpleaños, ¿Cuáles son los requisitos?

Una propuesta legislativa encabezada por el diputado de Morena Armando Corona Arvizu busca transformar los cumpleaños de los trabajadores en México en un derecho laboral formal, que en esa fecha puedan tomarse el día libre con goce de sueldo o si deciden trabajar, recibir doble pago por esa jornada específica. La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y ya fue turnada a comisiones para su estudio, pero aún no ha sido aprobada ni publicada como ley.

¿QUÉ PROPONE LA INICIATIVA?

El proyecto plantea reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), incorporando un artículo nuevo denominado artículo 74 Bis, que reconozca el cumpleaños como un derecho individual del trabajador. La idea principal es que esta fecha deje de depender únicamente de la buena voluntad del empleador o de que el trabajador use días de vacaciones para celebrarla.

La iniciativa contempla dos opciones claras para el trabajador en su cumpleaños:

No laborar ese día y recibir su salario completo.

Trabajar y recibir el pago doble por la jornada, es decir, el salario normal más un extra equivalente.

Esta flexibilidad busca que cada persona pueda decidir según sus necesidades, sin perder ingresos por festejar su fecha de nacimiento.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO

Antigüedad mínima: Solo los trabajadores que cuenten con al menos seis meses continuos de antigüedad en su empleo tendrían acceso al beneficio completo .

de antigüedad en su empleo tendrían . Aviso previo: El empleado deberá informar a su patrón con al menos 15 días hábiles de anticipación si desea descansar o trabajar con pago doble en su cumpleaños , lo que permitiría a la empresa planear la jornada y evitar problemas de operación.

en su , lo que permitiría a la empresa planear la jornada y evitar problemas de operación. Permiso proporcional: Aquellos que no alcancen los seis meses de antigüedad podrían recibir un permiso proporcional con goce de sueldo, calculado conforme al tiempo ya laborado.

La iniciativa sugiere que si un empleador niega injustificadamente este derecho, podría considerarse una infracción dentro del marco de la LFT, aunque los detalles específicos sobre sanciones aún se están afinando en el análisis legislativo.