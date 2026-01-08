¿Quién es Julián Mazoy? El periodista mexicano retenido 17 horas en la frontera de Venezuela

En días recientes, el nombre de Julián Mazoy se volvió tendencia luego de que fuera retenido e incomunicado durante aproximadamente 17 horas por agentes venezolanos cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para cubrir la coyuntura política del país.

¿QUIÉN ES JULIÁN MAZOY?

Julián Mazoy es un periodista mexicano con presencia informativa en Sonora y colaborador de SDP Noticias y Radio Fórmula Sonora.

Además de su trabajo en medios tradicionales, Julián Mazoy cuenta con una fuerte presencia en TikTok, donde supera los 342 mil seguidores, enfocándose en explicar y contextualizar la actualidad informativa de México.

Esta semana, fue interceptado en el cruce fronterizo de Tienditas, entre Cúcuta y Ureña, junto con el periodista colombiano Jeff Martínez.

Ambos fueron despojados de sus pertenencias, incomunicados y sometidos a interrogatorios por elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes buscaban que confesaran su labor periodística, una actividad actualmente restringida para corresponsales extranjeros en territorio venezolano.

JULIÁN MAZOY RELATA TORTURA PSICOLÓGICA Y CONDICIONES DE INTIMIDACIÓN

#EXCLUSIVA I "No nací el Día de los Cobardes": Así, con una frase del mismo Nicolás Maduro, el periodista de Grupo Fórmula, Julian Mazoy (@MazoyJulian), explica su intento de entrar a Venezuela, mismo que le valió 17 horas en detención y ser vetado del país por 10 años.... pic.twitter.com/Jl0wDhR7O2 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 8, 2026

Durante su retención, Mazoy relató haber permanecido en una celda de aproximadamente 4x4 metros, con cadenas colgando, presencia de cucarachas y vigilancia constante de agentes armados.

Aunque aseguró que no fue agredido físicamente, sí habló de un ambiente de tortura psicológica e intimidación permanente. En un gesto que calificó como irónico, los custodios le entregaron el libro El secuestro de Gabriel García Márquez, reforzando la presión emocional del encierro.

Las autoridades exigieron desbloquear sus dispositivos móviles y equipos de trabajo; el periodista afirmó que su teléfono y una computadora fueron revisados durante al menos seis horas.

La detención generó alarma en el gremio periodístico y fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que alertó sobre otras detenciones y deportaciones en la misma frontera.

LIBERACIÓN, EXPULSIÓN Y VETO POR 10 AÑOS

Ayer prometí la historia. Esta es:



Gracias a @sdpnoticias y a @farreola.



Solo hay dos compromisos en SDP: la audiencia y la verdad. Ahí, me permitieron buscar la verdad hasta las últimas consecuencias. Hasta terminar en un interrogatorio militar.



pic.twitter.com/KDAC68tvLG — Julián Mazoy (@MazoyJulian) January 8, 2026

La presión social y mediática resultó clave. De manera repentina, ambos periodistas fueron obligados a firmar un documento que notificaba su expulsión inmediata y una prohibición de ingreso a Venezuela por 10 años. Ya en territorio colombiano, Mazoy pudo comunicarse con su familia y colegas, quienes desconocían su paradero.

La historia completa en otro momento. Por ahora: estoy bien. pic.twitter.com/hPaFao4Jlc — Julián Mazoy (@MazoyJulian) January 8, 2026

En un video difundido en redes sociales, el periodista agradeció el respaldo del público y de la prensa:

"Después de diecisiete horas de estar retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas, por fin hemos sido liberados... gracias por la presión social que detuvo esta pesadilla", expresó.

Su cobertura y el episodio vivido en la frontera reavivan el debate sobre la libertad de prensa y el derecho de las audiencias a estar informadas, incluso en contextos de alta restricción.

Mazoy confirmó que regresará a México lo antes posible, subrayando que, pese a lo ocurrido, su convicción periodística permanece intacta.