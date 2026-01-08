Movimiento Ciudadano propone eliminar impuestos a videojuegos en México

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar el impuesto especial del 8 por ciento que grava a los videojuegos con contenido violento. Según los legisladores, esta carga fiscal carece de sustento técnico, genera incertidumbre jurídica y se mantiene vigente a pesar de no aplicarse en la práctica.

LEGISLADORES DESTACAN LA NECESIDAD DE CERTEZA JURÍDICA

Durante la presentación del proyecto, la diputada Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio coincidieron en que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum decretó un estímulo fiscal del 100% para compensar el impuesto, este continúa formalmente en la ley. Reyes enfatizó que solo la eliminación legislativa garantizará claridad y coherencia en el sistema fiscal.

"La presidenta usó los mismos argumentos que expresamos desde el inicio: ese impuesto era inaplicable y tenía deficiencias técnicas. No basta con un estímulo compensatorio; se necesita derogar el gravamen para evitar sorpresas", señaló la diputada.

FALTA DE EVIDENCIA CIENTÍFICA RESPALDA LA PROPUESTA

Reyes explicó que el impuesto carece de pruebas que demuestren una relación entre los videojuegos catalogados como violentos y conductas agresivas en la vida real. Por su parte, el senador Colosio calificó el gravamen como "absurdo" y recordó que nunca hubo un diagnóstico claro que justificara su creación.

"Ese impuesto se basó en la premisa de que los videojuegos violentos generan violencia real, pero no existe evidencia científica que lo respalde. Además, su redacción era ambigua y nunca quedó claro qué títulos estarían sujetos al gravamen", afirmó Colosio.

RIESGOS DE MANTENER EL IMPUESTO VIGENTE

El senador advirtió que, aunque el impuesto no se aplique actualmente, su permanencia en la ley genera incertidumbre para contribuyentes y para el sistema fiscal. Por ello, la iniciativa propone la derogación del inciso K de la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como los ajustes necesarios en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.