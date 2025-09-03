  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Torneo gratuito de The King of Fighters 2002 llega a la CDMX con premios y mucha nostalgia

El torneo se llevará a cabo en la versión de PlayStation 4 del juego, ofreciendo la oportunidad de demostrar las horas de práctica frente a la pantalla

Sep. 03, 2025
Torneo de The King of Fighters
Torneo de The King of Fighters

Un evento especial se prepara en la Ciudad de México para todos los fanáticos de los videojuegos de pelea. Se trata de un torneo gratuito de The King of Fighters 2002 Unlimited Match, uno de los títulos más queridos de la saga de SNK, que busca reunir a jugadores de todas las edades en una experiencia competitiva y divertida.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL TORNEO DE THE KING OF FIGHTERS?

La cita será el domingo 7 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural Iztapalapa, con horario de 13:00 a 16:00 horas. Los organizadores recomiendan llegar al menos 20 minutos antes del inicio para asegurar la participación.

El torneo se llevará a cabo en la versión de PlayStation 4 del juego, ofreciendo la oportunidad de demostrar las horas de práctica frente a la pantalla y, además, ganar un regalo sorpresa en caso de resultar campeón.

¿CÓMO INSCRIBIRSE AL TORNEO GRATIS?

La participación es totalmente gratuita, aunque los cupos son limitados. Para apartar un lugar, es necesario llenar un formulario de registro proporcionando los siguientes datos:

  • Nombre completo
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Edad
  • Alcaldía
  • Colonia

Este registro es obligatorio para garantizar el acceso, ya que la expectativa de asistencia es alta y los lugares podrían agotarse rápidamente.

UN ENCUENTRO PARA LOS AMANTES DE LOS VIDEOJUEGOS

Más allá de la competencia, el torneo busca convertirse en una auténtica celebración gamer en la capital. Será un espacio perfecto para compartir la pasión por los videojuegos de pelea, revivir la nostalgia de los clásicos y disfrutar de un ambiente lleno de diversión.

Sin duda, este evento promete emociones intensas para quienes aman los combates digitales y quieren medir su habilidad frente a otros jugadores en la CDMX.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Huracán Lorena llega a categoría 1 ¿Cómo afectará a los estados del noroeste de México?
Nacional / México

Huracán "Lorena" llega a categoría 1 ¿Cómo afectará a los estados del noroeste de México?

Septiembre 03, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el fenómeno registre vientos de hasta 120 km/h y rachas de 150 km/h, y podría seguir fortaleciéndose

Café Bienestar: 100% natural, mexicano y sin aditivos. Estos son los precios y cuándo llegará a Sonora
Nacional / México

Café Bienestar: 100% natural, mexicano y sin aditivos. Estos son los precios y cuándo llegará a Sonora

Septiembre 03, 2025

El 55% del grano proviene de la Montaña de Guerrero, cultivado por pequeños productores de la región, así como de Oaxaca, Puebla y Veracruz

México anuncia prohibición histórica de 35 plaguicidas altamente peligrosos
Nacional / México

México anuncia prohibición histórica de 35 plaguicidas altamente peligrosos

Septiembre 03, 2025

Cabe señalar que, esto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)