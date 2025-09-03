Torneo gratuito de The King of Fighters 2002 llega a la CDMX con premios y mucha nostalgia

Un evento especial se prepara en la Ciudad de México para todos los fanáticos de los videojuegos de pelea. Se trata de un torneo gratuito de The King of Fighters 2002 Unlimited Match, uno de los títulos más queridos de la saga de SNK, que busca reunir a jugadores de todas las edades en una experiencia competitiva y divertida.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL TORNEO DE THE KING OF FIGHTERS?

La cita será el domingo 7 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural Iztapalapa, con horario de 13:00 a 16:00 horas. Los organizadores recomiendan llegar al menos 20 minutos antes del inicio para asegurar la participación.

El torneo se llevará a cabo en la versión de PlayStation 4 del juego, ofreciendo la oportunidad de demostrar las horas de práctica frente a la pantalla y, además, ganar un regalo sorpresa en caso de resultar campeón.

¿CÓMO INSCRIBIRSE AL TORNEO GRATIS?

La participación es totalmente gratuita, aunque los cupos son limitados. Para apartar un lugar, es necesario llenar un formulario de registro proporcionando los siguientes datos:

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Edad

Alcaldía

Colonia

Este registro es obligatorio para garantizar el acceso, ya que la expectativa de asistencia es alta y los lugares podrían agotarse rápidamente.

UN ENCUENTRO PARA LOS AMANTES DE LOS VIDEOJUEGOS

Más allá de la competencia, el torneo busca convertirse en una auténtica celebración gamer en la capital. Será un espacio perfecto para compartir la pasión por los videojuegos de pelea, revivir la nostalgia de los clásicos y disfrutar de un ambiente lleno de diversión.

Sin duda, este evento promete emociones intensas para quienes aman los combates digitales y quieren medir su habilidad frente a otros jugadores en la CDMX.