Nacional / México

Café Bienestar: 100% natural, mexicano y sin aditivos. Estos son los precios y cuándo llegará a Sonora

El 55% del grano proviene de la Montaña de Guerrero, cultivado por pequeños productores de la región, así como de Oaxaca, Puebla y Veracruz

Sep. 03, 2025
La distribución del Café Bienestar se realizará por etapas en las Tiendas Bienestar en todo el país
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, María Luisa Albores González, directora de Alimentación para el Bienestar, presentó oficialmente el Café Bienestar, un nuevo producto que se suma a la línea de alimentos impulsada por el gobierno federal.

ORIGEN DEL CAFÉ BIENESTAR

Este café proviene de granos cultivados por pequeños productores de la región de la Montaña de Guerrero y destaca por ser 100% café mexicano, sin aditivos ni saborizantes, a diferencia de lo permitido por la norma nacional, que autoriza mezclas de hasta un 30% con otros ingredientes.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DEL CAFÉ BIENESTAR?

El café se comercializará en tres presentaciones:

  1. 50 gramos por 35 pesos
  2. 90 gramos por 65 pesos
  3. 205 gramos por 110 pesos

Además, el acopio se realiza de manera directa a 6,646 pequeños productores, de los cuales el 44% son mujeres, principalmente en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero.

Tan solo en la montaña de Guerrero participan 3,150 cafetaleros indígenas mixtecos y tlapanecos, quienes representan el 40% de los sistemas cafetaleros en esa región.

PRODUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Hasta ahora, se han recolectado 913.5 toneladas de café, con una inversión de 59.4 millones de pesos. El 55% del grano proviene de Guerrero, y la inversión directa en esa zona asciende a 33 millones de pesos.

El proyecto también busca promover un modelo agroforestal sostenible: "Un cafetal asemeja un bosque natural y conserva la biodiversidad", explicó Albores.

¿CUÁNDO LLEGA EL CAFÉ BIENESTAR A SONORA?

La distribución del Café Bienestar se realizará por etapas en las Tiendas Bienestar en todo el país:

  • Primera etapa: Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala.
  • Segunda etapa: Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Veracruz.
  • Tercera etapa: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas.
  • Cuarta etapa: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora.

Esto significa que sí llegará a Sonora, aunque será de las últimas entidades en incorporarse a la red de distribución.

Por último, se adelantó que el gobierno trabaja en la instalación de una planta de café soluble, dado que el 84% de las familias mexicanas consume esta presentación. Con ello, se busca ampliar la oferta y garantizar que más hogares puedan disfrutar de un producto nacional, natural y con sabor auténtico.

Marcela Islas
