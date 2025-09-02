  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Helicóptero se desploma en el Estado de México: mueren dos personas

Residentes de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la caída

Sep. 02, 2025
La aeronave iba con destino a la Ciudad de México.
La aeronave iba con destino a la Ciudad de México.

La tarde de este martes, un helicóptero con matrícula XA-QST, perteneciente a la empresa Heliamerica-México, se desplomó en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, dejando como saldo dos personas fallecidas, informó Protección Civil del Estado de México.

El accidente ocurrió en terrenos de cultivo ubicados en el límite entre Tepetlixpa y Juchitepec, en el paraje conocido como Las Palmas. Según reportes preliminares, la aeronave había despegado de Iguala, Guerrero, con destino a la Ciudad de México.

imagen-cuerpo

SE CONFIRMA MUERTE DE TRIPULANTES

Residentes de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la caída. En el sitio se presentaron elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad estatal, SEDENA, Guardia Nacional y Protección Civil, quienes confirmaron que los dos tripulantes perdieron la vida.

El fuerte impacto provocó que el helicóptero quedara desintegrado; la hélice fue localizada a varios metros de la cabina. Los cuerpos aún no han sido identificados y serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sheinbaum y empresarios acuerdan mantener precio de gasolina en 24 pesos por litro en todo México
Nacional / México

Sheinbaum y empresarios acuerdan mantener precio de gasolina en 24 pesos por litro en todo México

Septiembre 02, 2025

Profeco y el SAT se encargan de monitorear semanalmente los precios para garantizar el cumplimiento del pacto y sancionar irregularidades

Marco Rubio llega a México y se reunirá con Sheinbaum para abordar migración, seguridad y narcotráfico
Nacional / México

Marco Rubio llega a México y se reunirá con Sheinbaum para abordar migración, seguridad y narcotráfico

Septiembre 02, 2025

El secretario de Estado de EE.UU arribó la tarde de este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) acompañado de una comitiva

Fallecen dos empleados de Comapa en Tamaulipas por intoxicación; el director se encuentra hospitalizado
Nacional / México

Fallecen dos empleados de Comapa en Tamaulipas por intoxicación; el director se encuentra hospitalizado

Septiembre 02, 2025

Se recibió un llamado de auxilio desde el municipio de Padilla, alertando sobre varios trabajadores que se habían desmayado