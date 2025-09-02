Helicóptero se desploma en el Estado de México: mueren dos personas

La tarde de este martes, un helicóptero con matrícula XA-QST, perteneciente a la empresa Heliamerica-México, se desplomó en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, dejando como saldo dos personas fallecidas, informó Protección Civil del Estado de México.

El accidente ocurrió en terrenos de cultivo ubicados en el límite entre Tepetlixpa y Juchitepec, en el paraje conocido como Las Palmas. Según reportes preliminares, la aeronave había despegado de Iguala, Guerrero, con destino a la Ciudad de México.

SE CONFIRMA MUERTE DE TRIPULANTES

Residentes de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la caída. En el sitio se presentaron elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad estatal, SEDENA, Guardia Nacional y Protección Civil, quienes confirmaron que los dos tripulantes perdieron la vida.

El fuerte impacto provocó que el helicóptero quedara desintegrado; la hélice fue localizada a varios metros de la cabina. Los cuerpos aún no han sido identificados y serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente.