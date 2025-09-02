Marco Rubio llega a México y se reunirá con Sheinbaum para abordar migración, seguridad y narcotráfico

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a México esta tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para iniciar una visita oficial centrada en temas clave como la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y la migración ilegal.

En medio de una intensa lluvia, Rubio descendió del avión alrededor de las 18:00 horas y fue recibido por e canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. La comitiva estadounidense incluye al jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, y el embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson.

Su agenda oficial incluye una reunión este martes a las 10:00 horas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

"Trabajamos para mantener la seguridad de los estadounidenses fortaleciendo la cooperación en materia de inmigración ilegal y combatiendo el crimen trasnacional y el terrorismo en nuestra región", declaró Marco Rubio antes de partir de Washington.

| LLEGÓ: El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, aterrizó en México. pic.twitter.com/lrSM71xGtL — La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) September 3, 2025

REUNIÓN SHEINBAUM-RUBIO: TEMAS CLAVE

La presidenta Sheinbaum informó que el encuentro podría extenderse hasta por dos horas y se centrará en fortalecer la cooperación bilateral. Después, Rubio ofrecerá una conferencia de prensa conjunta con el canciller De la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, unos minutos antes del mediodía.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., este busca impulsar acciones concretas contra el crimen organizado, frenar el tráfico de fentanilo, reducir el flujo migratorio ilegal y promover el crecimiento económico bilateral .

Además, se subrayó la intención de reforzar los lazos con México y Ecuador, así como buscar una mayor corresponsabilidad regional en temas estratégicos compartidos.

ASÍ ES LA AGENDA DE MARCO RUBIO EN MÉXICO

Martes 10:00 h : Reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

: Reunión con Claudia en Palacio Nacional Martes 11:45 h : Rueda de prensa con Juan Ramón de la Fuente (SRE)

: Rueda de prensa con Juan Ramón de la Fuente (SRE) Martes 13:30 h: Encuentro privado con personal de la Embajada de EE.UU. en CDMX

Rubio cerrará su visita oficial con reuniones internas enfocadas en cooperación diplomática y asuntos consulares.