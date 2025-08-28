Marco Rubio visitará México en septiembre: ¿cuál es la agenda del Secretario de Estado de EE.UU.?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una gira oficial por México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre de 2025.

La visita forma parte de una estrategia diplomática impulsada por Donald Trump que tiene por objetivo abordar temas clave en la región. Por ello, durante su estancia en México, Rubio tiene previsto reunirse con autoridades a fin de discutir e nuevo acuerdo de seguridad bilateral, enfocado en combatir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Además, en su agenda figura avanzar en temas de migración ilegal, déficit comercial y estrategias para contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina.

LA VISITA INCLUYE ECUADOR

En su paso por Ecuador, el enfoque estará puesto en fortalecer la cooperación frente a lo que el gobierno estadounidense denomina "actores malignos extracontinentales", en alusión a los vínculos entre Quito y Pekín.

Esta visita se da en un momento clave para Ecuador, que busca renegociar su deuda con China bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa.

Según el comunicado oficial, las actividades del Secretario Rubio buscan fortalecer los lazos bilaterales con ambos países y fomentar una mayor corresponsabilidad regional en temas de seguridad y desarrollo económico.