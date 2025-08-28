  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Marco Rubio visitará México en septiembre: ¿cuál es la agenda del Secretario de Estado de EE.UU.?

Las actividades del Secretario Rubio buscan fortalecer los lazos bilaterales con ambos países y fomentar una mayor corresponsabilidad regional

Ago. 28, 2025
La visita se desarrollará la próxima semana.
La visita se desarrollará la próxima semana.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una gira oficial por México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre de 2025.

La visita forma parte de una estrategia diplomática impulsada por Donald Trump que tiene por objetivo abordar temas clave en la región. Por ello, durante su estancia en México, Rubio tiene previsto reunirse con autoridades a fin de discutir e nuevo acuerdo de seguridad bilateral, enfocado en combatir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Además, en su agenda figura avanzar en temas de migración ilegal, déficit comercial y estrategias para contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina.

imagen-cuerpo

LA VISITA INCLUYE ECUADOR

En su paso por Ecuador, el enfoque estará puesto en fortalecer la cooperación frente a lo que el gobierno estadounidense denomina "actores malignos extracontinentales", en alusión a los vínculos entre Quito y Pekín.

Esta visita se da en un momento clave para Ecuador, que busca renegociar su deuda con China bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa.

Según el comunicado oficial, las actividades del Secretario Rubio buscan fortalecer los lazos bilaterales con ambos países y fomentar una mayor corresponsabilidad regional en temas de seguridad y desarrollo económico.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Quién es Alfredo Guzmán, hijo de "El Chapo" por el que ICE ofrece 10 mdd de recompensa?
Internacional / Mundo

¿Quién es Alfredo Guzmán, hijo de "El Chapo" por el que ICE ofrece 10 mdd de recompensa?

Agosto 28, 2025

Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar es buscado por ser el líder de una facción de la asociación criminal del Cártel de Sinaloa

Estados Unidos emite alerta sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos
Internacional / Mundo

Estados Unidos emite alerta sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos

Agosto 28, 2025

Las redes chinas de lavado de dinero se han convertido en un eslabón clave para el financiamiento de cárteles mexicanos, advirtió Estados Unidos

Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por Jesús Alfredo Guzmán, hijo de "El Chapo"
Internacional / Mundo

Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por Jesús Alfredo Guzmán, hijo de "El Chapo"

Agosto 28, 2025

A través de sus redes sociales, la agencia estadounidense informó que ofrece esta cifra millonaria a quien proporcione datos que faciliten su captura