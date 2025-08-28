¿Quién es Alfredo Guzmán, hijo de "El Chapo" por el que ICE ofrece 10 mdd de recompensa?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha dado a conocer que se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de "El Chapo". Este joven es considerado uno de los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa que tomó el control de la organización tras el arresto de su padre.

Alfredo Guzmán ha sido buscado por las autoridades estadounidenses desde 2009, cuando fue acusado de conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas con la intención de importarlas ilegalmente. Se le ha identificado como una figura clave en las operaciones del crimen organizado, incluyendo la supervisión de envíos de drogas y la recaudación de ganancias.

ICE EMITE UN COMUNICADO PARA ENCONTRAR A ALFREDO GUZMÁN

El ICE usó sus cuentas de redes sociales para informar sobre la búsqueda de Alfredo Guzmán, dentro de su comunicado, se ha señalado al hijo de "El Chapo" como coordinador del tráfico de drogas, en particular el fentanilo, desde México a Estados Unidos. Diferentes agencias federales estadounidenses han emitido advertencias relacionadas a Alfredo.

Las autoridades estadounidenses han señalado que Guzmán Salazar debe ser considerado "armado y peligroso"; debido a su importancia dentro del Cártel de Sinaloa. Se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, esto como parte de una iniciativa más amplia para desmantelar la red de "Los Chapitos", a quienes se les atribuye un papel central en la crisis de opioides en Estados Unidos.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin "El Chapo" Guzman Loera.



He and his brothers – the "Chapitos" – took over the El Chapo´s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered... pic.twitter.com/Wxse3cgLZr — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 28, 2025

Cualquier información clave que pueda llevar a localizar al hijo de " El Chapo" debe ser compartida por medio del siguiente número 520-335-7315, una línea habilitada para recibir denuncias confidenciales, de esta manera las personas que contacten con las autoridades podrán mantener su identidad en secreto.

¿QUIÉN ES ALFREDO GUZMÁN, HIJO DE "EL CHAPO"?

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como "Alfredillo", es uno de los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y su primera esposa, María Alejandrina Salazar Hernández. Nació en Zapopan, Jalisco, el 17 de mayo de 1986. Tras el arresto de su padre, Jesús Alfredo, junto con sus hermanos Iván Archivaldo y Ovidio, asumieron roles de liderazgo en el Cártel de Sinaloa.

Esta facción es conocida como "Los Chapitos" y se les acusa de coordinar el tráfico de drogas, incluyendo el fentanilo, hacia los Estados Unidos. Alfredo Guzmán es una figura buscada por las autoridades estadounidenses desde 2009. La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados en 2018.