¿Quién fue Robin Westam, el joven señalado por el tiroteo en Minneapolis?

Este miércoles se produjo un tiroteo en una escuela e iglesia católica la ciudad de Minneapolis (Minnesota), Estados Unidos. Como consecuencia de este lamentable hecho, hay dos niños murtos y cerca de 17 heridos. El atacante se suicidó tras abrir fuego.

En esta nota, te contamos quien fue Robin Westman, el joven señalado por el tiroteo en Minneapolis. Si bien las autoridades aun no han mencionado su nombre oficialmente, en las redes sociales ya se identificado ese sujeto.

BREAKING: The Minnesota Catholic church shooter has been revealed as Robin Westman.



Reports say he identified as a transgender male.



His magazine read: "Kill Donald Trump." pic.twitter.com/OiMuWPsUPi — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 27, 2025

¿QUIÉN FUE ROBIN WETSMAN, QUIEN REALIZÓ EL TIROTEO EN MINNEAPOLIS?

La policía confirmó que el sospechoso que se suicidó tras abrir fuego. Se trata de Robin Westman, quien publicó un video en YouTube antes del tiroteo, donde se observan detalles de la iglesia donde tuvo lugar el tiroteo. Un dato que llamó la atención es que los cargadores de Westman tenían la inscripción "Mata a Donald Trump".

Robin Westman ha sido identificad como el tirador de 20 años, quien dejó como saldo dos menores fallecidos y más de 17 heridos. En las redes sociales ya se ha compartido información de Robin Westman, incluyendo su foto. Además, se afirma que se trataba de una persona transgénero.

Según la información que circula, comenzó a identificarse como "trans" cuando era menos y sus padres lo aprobaron, según registros judiciales. Su nombre era Robert Westman hasta 2020, cuando cambió su nombre a Robin Westman.

Si bien la policía todavía no ha confirmado estos hechos, el tirador era un hombre sin antecedentes penales extensos. Tenía tres armas en su poder: un rifle, una escopeta y una pistola.

BREAKING — CONFIRMED: Robin Westman (previously ROBERT Westman), the Minneapolis Catholic School shooter, was a MAN who "identified" as a woman



TRANS VlOLENCE MUST BE ADDRESSED NOW!



He began identifying as "trans" as a MINOR, and his parents signed off on it , per court... pic.twitter.com/F2oxomyhZ8 — Nick Sortor (@nicksortor) August 27, 2025

Westman se habría acercado a un lateral de la iglesia y disparó decenas de veces a través de las ventanas hacia los niños sentados en las bancas durante la misa en la Escuela Católica Annunciation.