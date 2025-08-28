  • 24° C
Internacional / Mundo

Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por Jesús Alfredo Guzmán, hijo de "El Chapo"

Ago. 28, 2025
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció una recompensa millonaria por información que ayude a capturar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

EL ANUNCIO DE LA RECOMPENSA

A través de sus redes sociales, la agencia estadounidense informó que ofrece hasta 10 millones de dólares a quien proporcione datos que permitan la detención y/o condena de Guzmán Salazar.

En el mensaje se detalla que el hijo del líder del Cártel de Sinaloa debe considerarse armado y peligroso. Además, se recordó que junto con sus hermanos, conocidos como "Los Chapitos", asumió el control de una de las facciones más poderosas de dicho cártel.

CONTEXTO RECIENTE DEL CASO

La recompensa llega en un momento clave para las investigaciones en curso contra los hijos de "El Chapo". Hace apenas unas semanas, Ovidio Guzmán se declaró culpable en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, lo que incrementó la presión sobre la estructura criminal que encabezan los hermanos Guzmán.

Cabe recordar que anteriormente también se ofreció una recompensa del mismo monto por Iván Archivaldo Guzmán, otro de los hijos del capo sinaloense.

UNA OFENSIVA CONTRA "LOS CHAPITOS"

Con este anuncio, el gobierno estadounidense mantiene su estrategia de persecución contra los principales líderes del Cártel de Sinaloa. Las autoridades advierten que la facción encabezada por los hijos de "El Chapo" continúa operando con gran influencia en el tráfico internacional de drogas, por lo que su captura se ha convertido en una de las prioridades de seguridad en la región.

Brayam Chávez
