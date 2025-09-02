  • 24° C
Fallecen dos empleados de Comapa en Tamaulipas por intoxicación; el director se encuentra hospitalizado

Se recibió un llamado de auxilio desde el municipio de Padilla, alertando sobre varios trabajadores que se habían desmayado

Sep. 02, 2025
Personal de Protección Civil de Tamaulipas trabajó en el rescate de los cuerpos sin vida de los dos trabajadores.
Dos empleados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) del municipio de Padilla, Tamaulipas, murieron este lunes por presunta intoxicación con gas metano mientras realizaban labores de mantenimiento en una alcantarilla ubicada a la altura del kilómetro 47 de la carretera federal Ciudad Victoria–Matamoros.

El director del organismo fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un hospital de Ciudad Victoria.

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo de la Fuente, se recibió un llamado de auxilio desde el municipio de Padilla, alertando sobre varios trabajadores que se habían desmayado en el interior de una alcantarilla.

"Unos trabajadores estaban realizando mantenimiento cuando se desmayaron y quedaron atrapados. Al llegar la unidad de rescate, una persona ya había sido extraída y fue trasladada en ambulancia hacia Ciudad Victoria, donde se le brindó atención médica de emergencia", explicó el funcionario estatal.

La persona rescatada con vida fue identificada como el director de la Comapa de Padilla, quien fue ingresado a un hospital en estado grave.

QUEDARON ATRAPADOS

Personal de Protección Civil de Tamaulipas trabajó en el rescate de los cuerpos sin vida de los dos trabajadores que quedaron atrapados dentro de la alcantarilla. En el lugar también se presentaron elementos de la Guardia Estatal, Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado y Servicios Periciales.

Decenas de personas, incluyendo familiares de las víctimas, acudieron al sitio de la tragedia.

El coordinador estatal hizo un llamado a las comisiones municipales de agua potable para que notifiquen previamente este tipo de labores y garanticen el uso de equipo especializado y medidas de seguridad que eviten tragedias como esta.

César Leyva
