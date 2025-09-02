Profeco advierte por hielera de IGLOO: existe riesgo de lesiones en usuarios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta importante dirigida a los consumidores en México, luego de detectar fallas en un producto ampliamente utilizado en actividades recreativas y familiares: una hielera de gran capacidad fabricada por la empresa IGLOO.

La advertencia, publicada en la edición de septiembre 2025 de la revista del organismo, busca prevenir accidentes domésticos y al aire libre que podrían ocasionar lesiones en quienes utilizan este modelo para transportar alimentos y bebidas.

PROFECO ADVIERTE POR HIELERA DE IGLOO

El producto señalado es la hielera modelo 90 Litros Flip & Tow Rolling Coolers de IGLOO PRODUCTS CORP, fabricada antes del 29 de diciembre de 2023.

Se trata de un artículo diseñado para transportar alimentos y bebidas en exteriores, que incorpora un asa de remolque y ruedas para facilitar su traslado. Sin embargo, justamente ese mecanismo es el que podría poner en peligro a los usuarios.

RIESGOS PARA LOS CONSUMIDORES

De acuerdo con la Profeco, el asa del remolque presenta un defecto que puede pellizcar o machucar las yemas de los dedos al manipular la hielera, especialmente durante el remolque en superficies irregulares. También se identificó la posibilidad de atrapamientos de dedos si no se maneja con precaución, aumentando el riesgo de accidentes en el hogar o al aire libre.

En total, se han identificado 28 mil 571 unidades de este modelo con potencial de provocar este tipo de incidentes, por lo que requieren atención inmediata.

¿QUÉ HACER SI TIENES UNA?

El fabricante IGLOO ha puesto a disposición un kit de reemplazo para corregir los riesgos del asa. Este paquete incluye nervaduras de plástico adicionales, pasadores de pivote nuevos, una herramienta de extracción, cinta adhesiva temporal y un instructivo detallado para realizar la sustitución de manera segura.

La instalación del nuevo mecanismo permitirá reducir los puntos de pellizco y evitar lesiones durante el uso de la hielera.

La Profeco recomienda a los usuarios que posean este modelo contactar directamente a IGLOO a través de sus canales oficiales, con el fin de recibir el kit de reemplazo y garantizar un uso seguro del producto.

De esta manera, la dependencia reiteró su compromiso con la protección de los consumidores y llamó a atender la advertencia para prevenir accidentes derivados del uso de la hielera defectuosa.