IMSS Bienestar avanza en servicios médicos y anuncia construcción de nuevos hospitales en México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa fortaleciendo su estrategia de salud en todo el país con avances en el programa IMSS Bienestar y la construcción de nuevos hospitales, con el objetivo de acercar la atención médica a más comunidades y garantizar el acceso a medicamentos y estudios clínicos.

REDUCCIÓN DE CARGA HOSPITALARIA

Alejandro Svarch Pérez, director de los Servicios de Salud IMSS Bienestar, informó que se ha logrado reducir la saturación hospitalaria mediante la implementación de unidades móviles de laboratorio. Actualmente operan 606 motocicletas equipadas para tomar muestras en comunidades, lo que ha permitido procesar más de 604 mil estudios y atender a más de 50 mil pacientes.

Este programa ya funciona en estados como Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Sur y Colima. A partir de octubre se sumarán nuevas entidades como Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En cuanto al suministro de medicamentos, el IMSS reporta que se han abastecido 8 mil 61 centros de salud, entregado más de 11 mil kits médicos y distribuido alrededor de 28 millones de unidades de medicamentos. Actualmente, las 8 mil 639 farmacias del programa IMSS Bienestar se encuentran surtidas al 100 por ciento.

NUEVOS HOSPITALES EN CONSTRUCCIÓN

Zoé Robledo, titular del IMSS, destacó que durante años el crecimiento de la infraestructura hospitalaria no había avanzado al mismo ritmo que la demanda de los derechohabientes. Para revertir esta situación, se encuentran en proceso de construcción ocho hospitales estratégicos en diferentes estados del país.

Entre ellos destacan el Hospital General Regional No. 25 Zaragoza en la Ciudad de México y el Hospital General de Zona No. 36 en San Alejandro, Puebla. También se construyen hospitales en Tula (Hidalgo), Navojoa (Sonora), Guanajuato (Guanajuato), Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Ciudad del Carmen (Campeche) y Hermosillo (Sonora).

UN PASO HACIA UNA COBERTURA DE SALUD MÁS AMPLIA

Con estas acciones, el IMSS busca mejorar el acceso a servicios médicos de calidad, garantizar el abasto de medicamentos y responder a la creciente demanda de la población.

La estrategia del IMSS Bienestar, sumada a la construcción de nueva infraestructura hospitalaria, representa un esfuerzo integral para transformar el sistema de salud pública en México y atender a millones de personas en las próximas décadas.