Semana Nacional de Salud Pública 2025: Llaman a los mexicanos a vacunarse contra el sarampión

Este martes 2 de septiembre, el Gobierno de México anunció el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre en todo el país bajo el lema "Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar".

El objetivo principal es promover entornos saludables, prevenir enfermedades y reforzar la vacunación en la población.

VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para aplicarse la vacuna contra el sarampión, ya que la cobertura actual es del 81.1%, lejos de la meta del 95% necesaria para garantizar la inmunidad colectiva.

"Las vacunas son gratuitas, seguras y salvan millones de vidas. Necesitamos proteger a hijos, familia y comunidad", subrayó.

El funcionario reveló que en lo que va del año se han confirmado 4,353 casos de sarampión en México, con 17 defunciones, y que más del 95% de los contagios están concentrados en Chihuahua.

Para contener el brote, se han implementado cercos sanitarios y vigilancia activa en las zonas afectadas. Las brigadas móviles, centros de salud y puntos de vacunación intra y extramuros estarán disponibles durante esta semana, y la población puede consultar el número 079 para ubicar su centro de vacunación más cercano.

¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE CONTRA EL SARAMPIÓN?

Adolescentes y adultos de 10 a 49 años

Personal de salud

Personas en contacto con casos positivos

Docentes y trabajadores agrícolas en zonas afectadas

¿QUÉ OTRAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO DURANTE LA SEMANA DE LA SALUD 2025?

La Semana Nacional busca llegar a 20 millones de personas con más de 30 mil acciones en los 32 estados.

Habrá ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas, campañas en escuelas y espacios públicos, con un enfoque especial en comunidades indígenas, adultos mayores, migrantes y niños de zonas rurales.

Además, se abordarán temas como alimentación saludable, prevención de diabetes, hipertensión, obesidad, salud mental y violencia.

Asimismo, como parte de las actividades, la Lotería Nacional emitirá un billete conmemorativo el 7 de septiembre, reforzando el mensaje de la importancia de la salud pública.