  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Sheinbaum y empresarios acuerdan mantener precio de gasolina en 24 pesos por litro en todo México

Profeco y el SAT se encargan de monitorear semanalmente los precios para garantizar el cumplimiento del pacto y sancionar irregularidades

Sep. 02, 2025
El acuerdo original, firmado el 27 de febrero de 2025, tenía una vigencia de seis meses.
El acuerdo original, firmado el 27 de febrero de 2025, tenía una vigencia de seis meses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes la renovación del acuerdo con empresarios del sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina magna en un máximo de 24 pesos por litro en todo el país.

Durante la reunión celebrada en Palacio Nacional, Sheinbaum agradeció a "las y los empresarios gasolineros del país" por respaldar esta estrategia, cuyo objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas frente a posibles aumentos en los precios del combustible.

El acuerdo original, firmado el 27 de febrero de 2025, tenía una vigencia de seis meses. Con esta renovación, el Gobierno federal y los principales actores del sector energético reiteran su compromiso para continuar con la Estrategia Nacional para la Estabilización del Precio de la Gasolina.

¿CÓMO FUNCIONA EL ACUERDO?

Pemex hace su parte reduciendo su margen de ganancia en las terminales, mientras que la Secretaría de Hacienda absorberá una parte del costo a través de apoyos fiscales.

Profeco y el SAT se encargan de monitorear semanalmente los precios para garantizar el cumplimiento del pacto y sancionar irregularidades. Por su parte el gobierno realizará una evaluación periódica del mecanismo para determinar ajustes si son necesario. 

Entre las compañías que forman parte del acuerdo se encuentran: Grupo Hidrosina Plus, Combustibles y Refinados Burgos, Grupo Gazpro, Petromax, Syner Go, Grupo Energiamas, entre otras.

imagen-cuerpo

SE MANTIENEN PRECIOS A LA BAJA 

Desde mayo de 2025, el precio de la gasolina regular bajó en varias regiones del país. Según datos de la Profeco, en el norte del país se vendía en promedio a $22.70 por litro, y en el sureste a $23.95, gracias al impacto positivo de esta política.

El procurador federal del consumidor, Iván Escalante Ruiz, destacó que esta estrategia ha sido clave para evitar aumentos generalizados e inestabilidad en los precios.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Marco Rubio llega a México y se reunirá con Sheinbaum para abordar migración, seguridad y narcotráfico
Nacional / México

Marco Rubio llega a México y se reunirá con Sheinbaum para abordar migración, seguridad y narcotráfico

Septiembre 02, 2025

El secretario de Estado de EE.UU arribó la tarde de este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) acompañado de una comitiva

Fallecen dos empleados de Comapa en Tamaulipas por intoxicación; el director se encuentra hospitalizado
Nacional / México

Fallecen dos empleados de Comapa en Tamaulipas por intoxicación; el director se encuentra hospitalizado

Septiembre 02, 2025

Se recibió un llamado de auxilio desde el municipio de Padilla, alertando sobre varios trabajadores que se habían desmayado

Huracán "Kiko" intensifica su fuerza, ¿Qué estados afectará?
Nacional / México

Huracán "Kiko" intensifica su fuerza, ¿Qué estados afectará?

Septiembre 02, 2025

Se dio a conocer que el fenómeno se mueve con vientos sostenidos de 160 km/h y rachas de hasta 195 km/h en el Océano Pacífico