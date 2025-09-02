  • 24° C
Nacional / México

Cancelan el Palenque de Culiacán 2025 por inseguridad: habrá reembolsos de boletos

En abril de este año los organizadores afirmaron que había muchas posibilidades de retomar las presentaciones artísitcas en noviembre

Sep. 02, 2025
El recinto nuevamente permanecerá en silencio durante noviembre.
El Palenque de Culiacán anunció oficialmente la cancelación de sus festividades 2025 debido a la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad y el estado de Sinaloa.

En un comunicado, los organizadores informaron que, en coordinación con la Feria Ganadera, agencias de artistas, mánagers y dependencias gubernamentales, se tomó la difícil decisión de no llevar a cabo el tradicional evento que cada año reúne a miles de asistentes.

El principal compromiso, destacaron, es salvaguardar la integridad de los asistentes y del personal involucrado en la realización de este espectáculo, considerado uno de los más significativos de la región.

SE TENÍA LA ESPERANZA, PERO SE ESFUMÓ

El 15 de abril de 2025 los organizadores del Palenque de Culiacán también mediante un comunicado informaron que estaban en preparativos para la edición de este año dado que parecía que la situación de seguridad estaba mejorando.

“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de colaboradores, asistentes y artistas”, se dijo esa vez.

HABRÁ REEMBOLSO DEL PALENQUE 2024

El año pasado también se tomó la decisión de cancelar las presentaciones en el Palenque de Culiacán cuando ya muchas personas habían adquirido boletos. En ese entonces se dijo que los tickets serían válidos para futuras presentaciones, pero hasta ahora finalmente se informó sobre el reembolso.

En el comunicado se dio a conocer que estos reembolsos se realizarán mediante un proceso sencillo y eficiente para minimizar inconvenientes.

Los detalles sobre plazos y procedimientos serán publicados próximamente en las redes sociales oficiales del Palenque.

“Esperamos que pronto cambie esta situación para poder llevar a cabo conciertos y festividades, siempre salvaguardando la seguridad de todos”, concluye el comunicado.

César Leyva
