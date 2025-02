"Tíralo en algún canal": Revelan chats de WhatsApp donde jóvenes padres planearon el abandono de su bebé

Los hechos sucedieron en Tultitlán; la propia madre del joven lo entregó a las autoridades, mientras la progenitora del bebé alegaba inocencia

Por: Ofelia Fierros

El caso del bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México, ha causado indignación a nivel nacional, después de que se filtraran conversaciones de WhatsApp que evidencian la presunta participación activa de los padres en el abandono del recién nacido.

Lucio "N", de 18 años, se encuentra detenido por su implicación en este crimen, mientras que la madre del bebé, quien en un principio negó conocer las intenciones de su pareja, también podría enfrentar cargos.

LA PLANIFICACIÓN DEL ABANDONO

Según los mensajes revelados por el medio Milenio, las conversaciones entre Lucio "N" y su pareja muestran cómo ambos jóvenes planearon abandonar al bebé. La joven madre, aunque mostraba dudas y miedo, sugería posibles lugares para deshacerse del bebé, mientras que Lucio insistía en seguir adelante con la decisión.

Uno de los mensajes de la joven muestra su angustia: "Aún se mueve". Sin embargo, Lucio le responde: "Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención. Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver".

ASÍ ABANDONARON AL BEBÉ

La grabación de una cámara de seguridad en la colonia Fuentes del Valle muestra a Lucio cargando al bebé en una bolsa de plástico antes de dejarlo debajo de un automóvil. La imagen, que ha circulado ampliamente en redes sociales, ha generado repudio y llamado a la justicia.

Gracias a la intervención de un vecino que escuchó el llanto del bebé, la policía logró rescatar al menor minutos después del abandono. El bebé fue trasladado al hospital del Issste y se encuentra en estado estable.

Joven abandona a su suerte a un bebé recién nacido. Lo dejó en una bolsa de plástico. ?? pic.twitter.com/ZuIW1LZs8w — DomoDeCristal (@DomoDeCristal) February 12, 2025

ARRESTO DE LUCIO "N"

La revelación de los chats y el video motivaron una rápida respuesta por parte de la familia de Lucio, quienes decidieron entregarlo a las autoridades.

Aunque inicialmente intentaron interponer una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los funcionarios se negaron a recibir el caso. Posteriormente, el joven fue entregado a la Fiscalía de la Ciudad de México, donde enfrenta cargos por tentativa de infanticidio doloso y omisión de cuidado.

La madre de Lucio expresó su dolor y decepción al conocer los detalles del caso, afirmando que no defendería legalmente a su hijo: "No voy a pagar una fianza si le dan oportunidad de llevar su proceso fuera de prisión. No lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre. Y yo no traje al mundo un animal".

ESTO DICEN LOS MENSAJES ENTRE LOS PADRES DEL BEBÉ

La conversación inicia con la madre manifestando su preocupación por el estado del bebé:

-Madre: "Aún se mueve".

Ante esto, Lucio "N" busca tranquilizarla y le pide que no se angustie por lo que ocurrirá con el bebé:

-Lucio: "Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención [....] Ahorita que vaya para la casa, lo tiro y no lo volverás a ver".

En lugar de oponerse, la joven propone una posible opción para deshacerse del recién nacido.

-Madre: "Tíralo en algún canal".

Los mensajes revelan que, a pesar de manifestar miedo y dudas, la madre del bebé accedió a la decisión. Por su parte, Lucio justifica la acción:

-Lucio: "Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos."

Estos mensajes son fundamentales para la investigación, ya que contradicen la versión inicial de la madre, quien había afirmado desconocer las intenciones de Lucio y aseguró que él se llevó al bebé bajo el pretexto de llevarlo a una revisión médica.